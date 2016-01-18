Xenia_Vavilova

Спец. по словесному оформлению ваших смелых идей

Подхожу к любой задаче с математической точностью и творческой легкостью. Могу смастерить текст точно по вашему ТЗ, вооружившись богатым лингвистическим арсеналом. В моих силах предложить вам три и более стилистических решения под вашу задачу. Если вы не уверены, каким должен быть текст, то это тоже не проблема. Я наглядно продемонстрирую, что вы получите в финале. Так или иначе, если вас не устроит результат - за него просто не нужно будет платить.

Пишу корректно и правильно, но мне удается ускользнуть от излишней стилистической педантичности, чтобы выгодно подчеркнуть уникальность текста и выделить его на фоне безликих «копирайтов». В умелых руках профи ваша тема заиграет яркими лексико-стилистическими красками.