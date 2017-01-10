Xenia_free

Здравствуйте!
С удовольствием готова помочь Вам:
- дизайн сайтов;
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы..).;
- дизайн баннера, billboard;
- создание логотипов, фирменного стиля;
- ретушь фото, коллаж;
- дизайн упаковки
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign
Опыт работы в рекламном агентстве более 8 лет.
http://ksenia-designer.wixsite.com/free
Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/Xenia_Tarasova.html
С уважением, Ксения!