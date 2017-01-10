Xenia_free

Оксана Xenia_free

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Здравствуйте!

С удовольствием готова помочь Вам:

  • дизайн сайтов;
  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы..).;
  • дизайн баннера, billboard;
  • создание логотипов, фирменного стиля;
  • ретушь фото, коллаж;
  • дизайн упаковки
Образование: ИT

     Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

     Опыт работы в рекламном агентстве более 8 лет.

http://ksenia-designer.wixsite.com/free

Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/Xenia_Tarasova.html

С уважением, Ксения!