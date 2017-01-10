Xenia_free

Здравствуйте!

С удовольствием готова помочь Вам:

дизайн сайтов;

дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы..).;

дизайн баннера, billboard;

создание логотипов, фирменного стиля;

ретушь фото, коллаж;

дизайн упаковки

Образование: ИT

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

Опыт работы в рекламном агентстве более 8 лет.

http://ksenia-designer.wixsite.com/free

Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/Xenia_Tarasova.html

С уважением, Ксения!