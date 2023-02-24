Резюме:

Я программист среднего уровня с прочным фундаментом в концепциях программирования и владением различными языками программирования, такими как Python, Java, C и JavaScript. У меня есть опыт разработки и тестирования программных приложений, создания веб-приложений и интеграции API. Кроме того, у меня есть опыт решения проблем и устранения неполадок, чтобы убедиться, что программные приложения оптимизированы для обеспечения скорости и производительности.

Навыки:

Владение Python, Java, C и JavaScript.

Знание технологий веб-разработки, таких как HTML, CSS и React.

Опыт разработки RESTful API с использованием таких фреймворков, как Flask и Django.

Знаком с базами данных, такими как MySQL и PostgreSQL.

Опыт отладки, тестирования и оптимизации приложений.

Сильные навыки решения проблем и аналитические способности.

Отличные навыки общения.

Опыт:

Занимался разработкой и тестированием программных приложений для клиентов из различных отраслей, включая финансы и здравоохранение.

Разработал RESTful API с использованием фреймворков Flask и Django для интеграции внешних источников данных и платежных шлюзов.

Тесно сотрудничал с командой для устранения неполадок и оптимизации программных приложений для повышения скорости и производительности.

Проведение проверок кода для обеспечения качества кода и соблюдения лучших практик.

Занимался разработкой и дизайном веб-сайтов для клиентов из различных отраслей, включая электронную коммерцию и образование.

Разрабатывал адаптивные и удобные для мобильных устройств веб-сайты с использованием HTML, CSS и React.

Проведено пользовательское тестирование, чтобы убедиться, что сайты удобны для пользователей и оптимизированы для поисковых систем.