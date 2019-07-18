Ximik87

Юсуп Ирганов Ximik87

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Расшифрую аудио/видео записи на русском языке. Записи до 1 часа расшифрую в день заказа.

Транскрибация - 0,7$  за 1 час записи, при предоставлении записей от 2-х и  более часов- 0,5$ за каждый час.

Рерайт (гуманитарная тематика) на русском языке: - 0,5$ за 1000 знаков по статьям до 2000 знаков, по статья свыше 2000 знаков - 0,4$ за каждые 1000 знаков.

Рерайтинг
нет отзывов
$0.5/час
от $1от 6 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$0.7/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга