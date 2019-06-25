Художник, студент художественной академии, специализация: мультимедийный и графический дизайн.

Художник, студент художественной академии, специализация: мультимедийный и графический дизайн. Опыт работы: в фотошопе и подобных программах(растровые, векторные(CorelDraw, Adobe Illustrator)+ остальные продукты Adobe(Premiere Pro, Illustrator, After Effects)) - 7 лет; анимационных(покадровая анимация ToonBoom, анимация в Anime Studio) - около 2 лет. Есть опыт в дизайне принтов, плакатов, визиток, брошюр, профиля в социальных сетях, рекламы.