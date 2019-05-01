Работаю по предоплате 50%. После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Всегда иду навстречу. Делаю свою работу качественно и в срок.

Главные принципы:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся – будьте уверены – сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

+ Bootstrap 4.

+ Написание простого, читабельного, контекстно-независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ SEO-верстка.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Parallax scrolling.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).