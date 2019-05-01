Xjt

Роман Xjt

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Работаю по предоплате 50%. После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Всегда иду навстречу. Делаю свою работу качественно и в срок. 

Главные принципы: 

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся – будьте уверены – сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. 

Знания, умения, навыки: 

+ HTML5, CSS3, jQuery. 

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка. 

+ Адаптивная верстка. 

+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone). 

+ Bootstrap 4. 

+ Написание простого, читабельного, контекстно-независимого кода. 

+ Аккуратный, логичный, продуманный код. 

+ Соблюдение стандартов W3C. 

+ SEO-верстка. 

+ Адаптация / внедрение плагинов. 

+ Использование спрайтов. 

+ Parallax scrolling. 

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). 