Работаю по предоплате 50%. После просмотра макетов и ТЗ предлагаю сроки и цену. Всегда иду навстречу. Делаю свою работу качественно и в срок.
Главные принципы:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся – будьте уверены – сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
+ Bootstrap 4.
+ Написание простого, читабельного, контекстно-независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ SEO-верстка.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Parallax scrolling.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).