Есть срочная задача внести правки в основном по верстке в сайт на битриксе. Сайт: https://ashley-home.ru/index/ ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ij0fc3LzvQKJPcWgcxMZGOWEzrxhtw_ZllXNQKuCxVM/edit?usp=sharing Дизайн в Figma: https://www.figma.com/file/jtRYC7bWDrfGS6CQpv2JOz/Ashley-home-store-28-12-2020?node-id=288:1236
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