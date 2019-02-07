Xmelevskaia

Занимаюсь тендерным сопровождением на всех этапах

1. Полное сопровождение Вашей заявки до этапа заключения договора. 2. Оформление Квалифицированной Электронной подписи и Аккредитация Электронных Торговых Площадках.3. Помощь в открытии Спецсчета в одном из 18 Банков для обеспечения заявки.4. Подбор тендеров (государственных и коммерческих) по Вашему профилю деятельности. Анализ конкурсной документации и благонадежности Заказчика, что позволит Вам принимать участие в реальных и выгодных закупках.5. Оформление документов, входящих в состав заявок на участие в торгах (коммерческое предложение по Вашему расчету). Гарантия допуска заявок!6. Оформление и получение Банковских гарантий для обеспечения исполнения договора.7. Согласование и подписание контракта по итогам работы.Я являюсь специалистом широкого профиля в сфере подготовки государственных и коммерческих тендерных заявок. Работаю удаленно более 2 лет. Прошла путь от менеджера до начальника тендерного отдела, крупнейшего предприятия по производству электротехнической продукции. Имею большой опыт оформления тендерных заявок по инженерным, геодезическим изысканиям, кадастровым работам, поставкам электротехнического и лифтового оборудования, строительных материалов, а также страховых продуктов. В чём основная выгода для вас:• Оплата за результат. Вы платите только за фактически поданные и допущенные заявки. Стоимость комплексной услуги составляет 5000 руб. (Поиск, подготовка, подача заявки, торги)• Фиксированная стоимость работ независимо от сложности.• Экономия на налогах до 38%. Выплаты производятся на карту или р\с ИП. Работаю в строгом соответствии с договором.• Комплексное сопровождение сделки: Получение ЭЦП, регистрация на торговых площадках, поиск тендеров под вашу тематику, подготовка всех документов, в том числе банковской гарантии.• Оценка рисков по контракту и контрагенту. Делаю подробный отчет, на основании которого вы принимаете решение об участии в закупке.• Экономия на организации рабочего места. Я не занимаю место в вашем офисе, не требую оплат больничных и отпусков. При необходимости выезжаю к вам, для подготовки и сбора документов.• Не тратите время на поиск и обучение сотрудников. Я приступаю к работе в день запроса.• Не беру комиссию от выигранного тендера.• Арендую офис в г. Подольск, на связи ежедневно с 09 до 17. Вы можете всегда подъехать ко мне для личного знакомства и обсуждения условий работы.• Все заявки оформляю самостоятельно, не передаю дела неквалифицированным сотрудникам.