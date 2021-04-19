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Владислав Xmls

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пока вы думаете, я уже сделал.

Салют, меня зовут Владислав я являюсь специалистом по:

  • Созданию лендинговых сайтов(на любую тематику)
  • Настройке контекстной рекламы
Общий стаж работы-6 лет У меня есть лучшее предложение за всю вашу жизнь: Я создам вам лендинговый сайт и настрою контекстную рекламу АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. От вас мне нужен лишь бюджет на рекламу, и оплата моих услуг. Преимущества сотрудничества со мной:
  • Стаж работы 6 лет.
  • Маленький чек за оказание услуг
  • Я свободен 24/7, уделяю работе около 10 часов ежедневно(без выходных)
  • Подписываю договор на оказание услуг, так же обо всех обязательствах сторон.
А теперь самое вкусное….ЦЕНЫ:
  • Настройка контекстной рекламы(Яндекс Директ 6900, Яндекс Директ+Google Ads=8900) Лучше брать сразу 2.
  • Создание сайта - порядка 20% от вашего бюджета рекламы.
С вашего позволение подведу итоги своего резюме)
  • Вы получаете максимально хорошее предложение.
  • Очень низкая цена(по сравнению с конкурентами мои цены ниже минимум на 40%).
  • Другие берут большие деньги за оказание услуг, я же предпочитаю большую часть бюджета вливать в саму рекламу.
Еще одно привлекательное предложение от меня:
  • За приведенного клиента вы получаете 10 % от общей цены оказания моих услуг уже будущего клиента.
Теперь я хочу обратиться к людям которые дошли до этого момента: Хочу пожелать тебе счастья, здоровья и благополучия. Я люблю помогать людям и это минимум что я могу тебе предложить, даже если мое предложение не показалось тебе выгодным, я желаю тебе процветания.