Пока вы думаете, я уже сделал.
Салют, меня зовут Владислав я являюсь специалистом по:
- Созданию лендинговых сайтов(на любую тематику)
- Настройке контекстной рекламы
- Стаж работы 6 лет.
- Маленький чек за оказание услуг
- Я свободен 24/7, уделяю работе около 10 часов ежедневно(без выходных)
- Подписываю договор на оказание услуг, так же обо всех обязательствах сторон.
- Настройка контекстной рекламы(Яндекс Директ 6900, Яндекс Директ+Google Ads=8900) Лучше брать сразу 2.
- Создание сайта - порядка 20% от вашего бюджета рекламы.
- Вы получаете максимально хорошее предложение.
- Очень низкая цена(по сравнению с конкурентами мои цены ниже минимум на 40%).
- Другие берут большие деньги за оказание услуг, я же предпочитаю большую часть бюджета вливать в саму рекламу.
- За приведенного клиента вы получаете 10 % от общей цены оказания моих услуг уже будущего клиента.
Действие аккаунта приостановлено!