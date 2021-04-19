Пока вы думаете, я уже сделал.

Салют, меня зовут Владислав я являюсь специалистом по:

Созданию лендинговых сайтов(на любую тематику)

Настройке контекстной рекламы

Стаж работы 6 лет.

Маленький чек за оказание услуг

Я свободен 24/7, уделяю работе около 10 часов ежедневно(без выходных)

Подписываю договор на оказание услуг, так же обо всех обязательствах сторон.

Настройка контекстной рекламы(Яндекс Директ 6900, Яндекс Директ+Google Ads=8900) Лучше брать сразу 2.

Создание сайта - порядка 20% от вашего бюджета рекламы.

Вы получаете максимально хорошее предложение.

Очень низкая цена(по сравнению с конкурентами мои цены ниже минимум на 40%).

Другие берут большие деньги за оказание услуг, я же предпочитаю большую часть бюджета вливать в саму рекламу.

За приведенного клиента вы получаете 10 % от общей цены оказания моих услуг уже будущего клиента.

Общий стаж работы-6 летЯ создам вам лендинговый сайт и настрою контекстную рекламу АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. От вас мне нужен лишь бюджет на рекламу, и оплата моих услуг. Преимущества сотрудничества со мной:А теперь самое вкусное….ЦЕНЫ:С вашего позволение подведу итоги своего резюме)Еще одно привлекательное предложение от меня:Теперь я хочу обратиться к людям которые дошли до этого момента: Хочу пожелать тебе счастья, здоровья и благополучия. Я люблю помогать людям и это минимум что я могу тебе предложить, даже если мое предложение не показалось тебе выгодным, я желаю тебе процветания.