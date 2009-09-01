РЕКОМЕНДАТЕЛИ Шишкин Виктор, начальник отдела ИТ “RNT media group" г.Киров

Владислав Кислицын, системный администратор телекомпании "СТС 9 канал" г.Киров

ОПЫТ РАБОТЫ

С 02.11.2009г. работаю в Интернет-центре «Геймер» в должности Системный администратор (основная). Общение с клиентами, ремонт и обслуживание офисного оборудования и ПК, прокладка и настройка сети. устройств видеонаблюдения, обеспечение информационной безопасности.

С 07.11.2009 – 01.07.2011. администратор серверов компании «Ваш Сайт»(по совместительству). Обеспечение бесперебойной работы сайтов клиентов организации, защита информации.

С 01.04.2010 – 01.06.2011г. пспк «Луговой» - инженер-системотехник (по совместительству). Обеспечение работы ПО и ПК в бухгалтерии.

21.03.09 – 25.06.09 Производственная практика в холдинге СМИ “RNT Media Group” в должности инженера-системотехника по теме «Развертывание сервера для малого предприятия с сервисами File-server, Proxy-server, VPN, почтовый сервер на базе ОС Linux SUSE».

ОБРАЗОВАНИЕ В 2009г окончил Кировский авиационный техникум.

Специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»

С 01.09.2009г. Являюсь студентом Современной гуманитарной академии(заочно, ускоренно) по специальности «Информатики и ВТ».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ FreeBSD, Linux, apache, postfix, squid, iptables, MySQL,OpenVPN, Samba, Windows server 2003, MS office, AutoCAD, C-builder, PhotoShop, ремонт и обслуживание ПК, прокладка ЛВС, настройка сетевого оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Разработка проекта локальной вычислительной сети городка;

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: Ответственность, Надежность, Желание совершенствоваться.

ПРОЧЕЕ Без вредных привычек, Увлекаюсь игрой на гитаре.

Без проблем с учебой и армией.