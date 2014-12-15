Копирайтинг/рерайтинг. Качественно и в сжатые сроки.

Студентка медицинского вуза.

Новичок в данной сфере, но нужно с чего-то начинать и набираться опыта.

Работу выполню качественно и быстро, а так же крайне дешево.

Быстро обучаюсь, ответственная, грамотная. Имею достаточно времени, чтобы выполнять работу сразу, по мере ее поступления.