XoroXoro

Полина XoroXoro

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтинг/рерайтинг. Качественно и в сжатые сроки.

Студентка медицинского вуза. 

Новичок в данной сфере, но нужно с чего-то начинать и набираться опыта.

Работу выполню качественно и быстро, а так же крайне дешево.

Быстро обучаюсь, ответственная, грамотная. Имею достаточно времени, чтобы выполнять работу сразу, по мере ее поступления. 

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга