Копирайтинг/рерайтинг. Качественно и в сжатые сроки.
Студентка медицинского вуза.
Новичок в данной сфере, но нужно с чего-то начинать и набираться опыта.
Работу выполню качественно и быстро, а так же крайне дешево.
Быстро обучаюсь, ответственная, грамотная. Имею достаточно времени, чтобы выполнять работу сразу, по мере ее поступления.
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Копирайтинг
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$1/час
от $1от 1 часа
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $2от 1 дня
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