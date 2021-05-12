Xsenia221971

Напишу вашу работу БЫСТРО!
Магистр Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург Организация аботы с молодежью, Управление социальной активностью и профессиональной
карьеры молодежи – красный диплом
Межрегиональный институт развития образование Дополнительного образования, педагог Истории и Обществознания
Межрегиональный институт развития образования, Программное обеспечение автоматизированных систем
Тюменский государственный университет, Тюмень Гуманитарный, Финансы и кредит– красный диплом
ТПИ им. Д.И. Менделеева (Филиал) ТюмГУ Гуманитарный, Государственное и муниципальное управление – красный диплом
Действие аккаунта приостановлено!