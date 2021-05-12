Xsenia221971

Ксения Xsenia221971

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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Магистр Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург Организация аботы с молодежью, Управление социальной активностью и профессиональной

карьеры молодежи – красный диплом

Межрегиональный институт развития образование Дополнительного образования, педагог Истории и Обществознания

Межрегиональный институт развития образования, Программное обеспечение автоматизированных систем

Тюменский государственный университет, Тюмень Гуманитарный, Финансы и кредит– красный диплом

ТПИ им. Д.И. Менделеева (Филиал) ТюмГУ Гуманитарный, Государственное и муниципальное управление – красный диплом