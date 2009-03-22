Знания:
Adobe Photoshop,
Adob Illustrator, Flash и др.
умения:
генерация и воплощение в жизнь идей
разработка логотипа, фирменного стиля
разработка структуры и дизайна сайта
создание flash презентаций, скринсейверов (screensaver), баннеров и др.
личные качества:
открытость, коммуникабельность
отсутствие вредных привычек
наличие чувства юмора
и другие хорошие качества :)
Портфолио
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