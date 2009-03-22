Знания:

Adobe Photoshop,

Adob Illustrator, Flash и др.

умения:

генерация и воплощение в жизнь идей

разработка логотипа, фирменного стиля

разработка структуры и дизайна сайта

создание flash презентаций, скринсейверов (screensaver), баннеров и др.

личные качества:

открытость, коммуникабельность

отсутствие вредных привычек

наличие чувства юмора

и другие хорошие качества :)