Xuk_sprava

Курсовая работа. Срочный заказ!! Тема:"Планирование и организация спортивных соревнований"(разобрать на примере). Объем работы: 20-25л. Сроки: до 11:00 утра по мск 9.12.10 работа должна быть у меня на руках. Бюджет: 1500р! Оплата через веб мани по факту или ...