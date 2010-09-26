Xuk_sprava

Дмитрий Чернов Xuk_sprava

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовые работы по ОПЭС

    $100

    Необходимо выполнение 2-х курсовых работ по ОПЭС. Срок сдачи- 20-25 декабря. Бюджет проекта: 3000р. за 2 курсовые работы! Оплата через веб мани или яд по факту или частями. 1. Тема: "Модуль усилителя вертикального отклонения луча осциллографа". Объем: 25-35 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа

    $50

    Курсовая работа. Срочный заказ!! Тема:"Планирование и организация спортивных соревнований"(разобрать на примере). Объем работы: 20-25л. Сроки: до 11:00 утра по мск 9.12.10 работа должна быть у меня на руках. Бюджет: 1500р! Оплата через веб мани по факту или ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт

    Необходимо написать не большой, грамотный текст рекламного характера. Необходимо четко и ясно выразить основную мысль. Полное ТЗ предоставлю исполнителю проекта. Оплата через веб мани или яд по факту! Заявки отправляйте на эл. адрес [email protected] строго с указанием ссылки на ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по бух. учету

    $100

    Фирме, занимающейся выполнением авторских научных работ требуется специалист по бух. учету. В обязанности работника входит выполнение контрольных работ, рефератов и курсовых работ. Оплата труда достойная! Заявки на вакансию отправляйте на эл. адрес [email protected]

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по управленческим решениям

    $40

    Дисциплина: управленческие решения Тема: "Подбор и расстановка персонала банка" Объем: 27-30л. Есть методичка! Сроки: до 8 декабря. Бюджет проекта- 1200р. Оплата через веб мани или ЯД по факту или частями. Требования от исполнителя: 1. Качество и уникальность курсовой работы должны быть ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа Налоговая система в РФ

    $25

    Дисциплина: "Бюджетная система"; Тема: "Налоговая система в РФ"; Объем: 30л. Сроки: до 27.11.10 бюджет: 900р. Оплата через веб мани или яд по факту. Требования к исполнителю: 1. Качество и уникальность работы должны быть на высоком уровне! Оригинальность текста не менее 75%! 2. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа

    $33

    Дисциплина: финансовый учет и анализ; Тема: "Оценка деловой активности компании". Объем: 28л. Сроки: 5 дней. Бюджет: 1000р. Оплату произведу посредством веб мани или ЯД по факту! Требования к курсовой работе: 1. Качество и уникальность работы должны быть на высоком уровне. Уникальность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат

    $11

    Тема: "Строительство канала Волга-Уводь". Объем: 10-15л. Сроки: до 17.11.10. Бюджет проекта- 350р. Оплата через веб мани или ЯД по факту!! Требования к работе: - минимум 3 научных источника; - работа делается для студента стоительного университета, поэтому истории по данной теме должно ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа (педагогика)

    $45

    Дисциплина: педагогика; Тема: "Методические основы в составлении натюрморта при проведении уроков рисования с натуры в общеобразовательной школе"(начальные классы). Объем: более 50л. Есть план курсовой работы! Сроки: до 21.11.10 Бюджет проекта: 1400р. Оплата через веб мани или ЯД по факту. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа

    $100

    Тема:"Оценка рыночной стоимости земельного участка". С практической частью! Для выполнения практики уже имеются данные. Объем: 60л. Срок: до 10 декабря. Есть методичка. Бюджет проекта- 3000р. Оплата посредством веб мани или ЯД по факту! Требования к исполнителю: - выполнение качественной, уникальной дипломной работы, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа

    $100

    Тема:"Налог на имущество организации". Объем: от 55-65л. Сроки: до 20.11.10 дипломная работа должна быть полностью готова! Рассматриваемая фирма должна быть московской. Имеется примерное содержание диплома, методичка. Бюджет проекта: 3000р. Работаю без предоплаты! Оплата через web money или ЯД по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа(соц. работа)

    $35

    Требуется специалист для написания курсовой работы по социальной работе. Тема:" Правовая защита детей в социальной работе общеобразовательного учреждения". В работе должна присутствовать практическая часть. Объем: 30-45л. Сроки: до 11 ноября курсовая работа должна быть полностью готова! Имеется ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа (психология)

    $35

    Требуется специалист для написания курсовой работы по психологии. Тема:"особенности развития внимания у детей дошкольного возраста". Объем работы- 30-35л. Имеется утвержденный план! Сроки: до 6 ноября работа должна быть полностью готова. Бюджет проекта- 1100р. Работаю без предоплаты! Оплата ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы работ по уголовному праву

    $500

    В фирму по написанию авторских студенческих работ на заказ требуются специалисты по уголовному праву. Основные виды работ: решение задач по уг. праву, написание рефератов и курсовых по данной дисциплине. Оплата достойная. Заявку на вакансию необходимо ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по налогам

    $40

    Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц; Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме. Объем: 35л. В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию. Сроки: до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа

    $110

    Дипломная работа по теме: "Формирование налоговой политики на предприятии". Объем: ~ 70л. Имеется методичка. Бюджет проекта: 3500р. Сроки: до 10 октября должна быть предоставлена первая глава диплома. Требуется качественная, продуманная дипломная работа. Тематика диплома должна быть раскрыта в полном объеме. Ваши ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа по муз. менеджменту

    $170

    Специальность: музыкальный менеджмент или ART-менеджмент Тема диплома: "Менеджмент гастрольной деятельности" Объем: 75л. Сроки: до 10 октября План работы утвержден. Бюджет проекта фиксированный: 5 000 р. Работаю без предоплаты. Возможна оплата по частям. Деньги за работу будут перечислены через Web Money. Литература: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по инновационному менеджменту

    $70

    Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни. На написание текста курсовой отводится 14 дней. Объем: 40-50л. Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты. Курсовая пишется на основе любого предприятия. Имеется методичка. Заявки и предложения на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по промышленному маркетингу

    $70

    Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю. Объем курсовой работы: 40-50л. Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям. В сроках не ужимаю. План работы: Введение: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
BubaSv
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по налогам
Отличный заказчик!Четкое задание, грамотная консультация и быстрая оплата работы! Что еще нужно? Всем рекомендую!!! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Светлана прекрасно справилась с заданием. Курсовая работа выполнена на отлично! Рекомендую как добросовестного, порядочного и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв