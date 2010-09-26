Xuk_sprava

Необходимо выполнение 2-х курсовых работ по ОПЭС. Срок сдачи- 20-25 декабря. Бюджет проекта: 3000р. за 2 курсовые работы! Оплата через веб мани или яд по факту или частями. 1. Тема: "Модуль усилителя вертикального отклонения луча осциллографа". Объем: 25-35 ...
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Курсовая работа. Срочный заказ!! Тема:"Планирование и организация спортивных соревнований"(разобрать на примере). Объем работы: 20-25л. Сроки: до 11:00 утра по мск 9.12.10 работа должна быть у меня на руках. Бюджет: 1500р! Оплата через веб мани по факту или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать не большой, грамотный текст рекламного характера. Необходимо четко и ясно выразить основную мысль. Полное ТЗ предоставлю исполнителю проекта. Оплата через веб мани или яд по факту! Заявки отправляйте на эл. адрес [email protected] строго с указанием ссылки на ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Фирме, занимающейся выполнением авторских научных работ требуется специалист по бух. учету. В обязанности работника входит выполнение контрольных работ, рефератов и курсовых работ. Оплата труда достойная! Заявки на вакансию отправляйте на эл. адрес [email protected]Закрыт13 лет назад
- $40
Дисциплина: управленческие решения Тема: "Подбор и расстановка персонала банка" Объем: 27-30л. Есть методичка! Сроки: до 8 декабря. Бюджет проекта- 1200р. Оплата через веб мани или ЯД по факту или частями. Требования от исполнителя: 1. Качество и уникальность курсовой работы должны быть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Дисциплина: "Бюджетная система"; Тема: "Налоговая система в РФ"; Объем: 30л. Сроки: до 27.11.10 бюджет: 900р. Оплата через веб мани или яд по факту. Требования к исполнителю: 1. Качество и уникальность работы должны быть на высоком уровне! Оригинальность текста не менее 75%! 2. ...Закрыт13 лет назад
- $33
Дисциплина: финансовый учет и анализ; Тема: "Оценка деловой активности компании". Объем: 28л. Сроки: 5 дней. Бюджет: 1000р. Оплату произведу посредством веб мани или ЯД по факту! Требования к курсовой работе: 1. Качество и уникальность работы должны быть на высоком уровне. Уникальность ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $11
Тема: "Строительство канала Волга-Уводь". Объем: 10-15л. Сроки: до 17.11.10. Бюджет проекта- 350р. Оплата через веб мани или ЯД по факту!! Требования к работе: - минимум 3 научных источника; - работа делается для студента стоительного университета, поэтому истории по данной теме должно ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $45
Дисциплина: педагогика; Тема: "Методические основы в составлении натюрморта при проведении уроков рисования с натуры в общеобразовательной школе"(начальные классы). Объем: более 50л. Есть план курсовой работы! Сроки: до 21.11.10 Бюджет проекта: 1400р. Оплата через веб мани или ЯД по факту. ...Закрыт13 лет назад
- $100
Тема:"Оценка рыночной стоимости земельного участка". С практической частью! Для выполнения практики уже имеются данные. Объем: 60л. Срок: до 10 декабря. Есть методичка. Бюджет проекта- 3000р. Оплата посредством веб мани или ЯД по факту! Требования к исполнителю: - выполнение качественной, уникальной дипломной работы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Тема:"Налог на имущество организации". Объем: от 55-65л. Сроки: до 20.11.10 дипломная работа должна быть полностью готова! Рассматриваемая фирма должна быть московской. Имеется примерное содержание диплома, методичка. Бюджет проекта: 3000р. Работаю без предоплаты! Оплата через web money или ЯД по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $35
Требуется специалист для написания курсовой работы по социальной работе. Тема:" Правовая защита детей в социальной работе общеобразовательного учреждения". В работе должна присутствовать практическая часть. Объем: 30-45л. Сроки: до 11 ноября курсовая работа должна быть полностью готова! Имеется ...Закрыт13 лет назад
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Требуется специалист для написания курсовой работы по психологии. Тема:"особенности развития внимания у детей дошкольного возраста". Объем работы- 30-35л. Имеется утвержденный план! Сроки: до 6 ноября работа должна быть полностью готова. Бюджет проекта- 1100р. Работаю без предоплаты! Оплата ...Закрыт13 лет назад
- $12
Курсовая работа по теме "Налоговая система в россии и за рубежом". Объем- 15л. Необходима качественная курсовая работа, тема должна быть раскрыта в полном объеме. Бюджет- 12$.Завершен13 лет назад
- $500
В фирму по написанию авторских студенческих работ на заказ требуются специалисты по уголовному праву. Основные виды работ: решение задач по уг. праву, написание рефератов и курсовых по данной дисциплине. Оплата достойная. Заявку на вакансию необходимо ...Закрыт13 лет назад
- $40
Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц; Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме. Объем: 35л. В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию. Сроки: до ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $110
Дипломная работа по теме: "Формирование налоговой политики на предприятии". Объем: ~ 70л. Имеется методичка. Бюджет проекта: 3500р. Сроки: до 10 октября должна быть предоставлена первая глава диплома. Требуется качественная, продуманная дипломная работа. Тематика диплома должна быть раскрыта в полном объеме. Ваши ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $170
Специальность: музыкальный менеджмент или ART-менеджмент Тема диплома: "Менеджмент гастрольной деятельности" Объем: 75л. Сроки: до 10 октября План работы утвержден. Бюджет проекта фиксированный: 5 000 р. Работаю без предоплаты. Возможна оплата по частям. Деньги за работу будут перечислены через Web Money. Литература: ...Закрыт13 лет назад
- $70
Тему и план курсовой работы необходимо утвердить в ближайшие дни. На написание текста курсовой отводится 14 дней. Объем: 40-50л. Бюджет: 2000р. Оплата через Web Money, работаю строго без предоплаты. Курсовая пишется на основе любого предприятия. Имеется методичка. Заявки и предложения на ...Закрыт13 лет назад
- $70
Дисциплина:промышленный маркетинг. Курсовая работа на основе утвержденной реальной компании. Материалы по данной фирме предоставлю. Объем курсовой работы: 40-50л. Бюджет проекта: 2000р. Оплата посредством Web Money. Работаю без предоплаты, возможна оплата по частям. В сроках не ужимаю. План работы: Введение: ...Закрыт13 лет назад