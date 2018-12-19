Y147258695

Don't worry, be happy

Опыт работы 11 лет 5 месяцевРедактировать

Октябрь 2017 — по настоящее время1 год 3 месяца

ООО "Яндекс"

Россия, yandex.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Младший оператор 1 категории

Исходящие звонки в организации по предоставленной базе с целью проверки актуальности данных; редактирование сведений о компаниях. Работа в CRM-системе.

Удаленная работа на дому.

Июль 2017 — сентябрь 20173 месяца

ООО "Газпромнефть - центр"

Россия, www.gazprom.ru

Нефть и газ... Показать еще

Диспетчер

Управление деятельностью нескольких автоматических АЗС, подключенных к УДЦ (прием бензовозов на ААЗС через УДЦ, прием входящих звонков, работа с клиентами ААЗС через УДЦ - работа с возражениями).

Обеспечение надлежащего обслуживания клиентов на ААЗС через удалённый диспетчерский центр.

Организация экономически эффективной и бесперебойной эксплуатации ААЗС, подключенных к удаленному диспетчерскому центру с целью увеличения объема продаж.

Июнь 2012 — апрель 20174 года 11 месяцев

ГК Ярхимторг ИП Минюк К.Г.

Ярославль, www.himtorg.ru

Розничная торговля... Показать еще

Менеджер

Обязанности: прием входящих, исходящих вызовов; работа с клиентами (прием заказа по телефону); работа непосредственно с торговыми представителями; подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов; работа с документацией; деловая переписка с региональными и территориальными представителями; работа с GPS-трекерами (пробег ТП); работа с программой 1С-7, 1С-8; работа на ПК (уверенный пользователь). Выполнение поручений руководителя, работа с оргтехникой.

Разработка каталога компании и его оформления, сбор аналитической информации; аттестация сотрудников при приеме на работу; аттестация сотрудников внутри кампании; первичное введение в должность сотрудников; контроль и соблюдение стандартов кампании; частичное участие и помощь в кадровом администрировании; отчетность и статистика о результатах проделанной работы; формирование профиля кандидатов на должность, Анализ эффективности продаж, анализ, организация и проведение различных маркетинговых мероприятий; анализ и контроль выполнения планов; управление текущей базой клиентов; мониторинг цен конкурентов; работа с производителями и поставщиками; работа с информацией и ее систематизация.

Январь 2012 — май 20125 месяцев

ООО Центр лечения суставов и позвоночника

Ярославская область

Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще

Администратор

Прием входящих-исходящих звонков, работа с клиентами напрямую, работа по программе 1С, составление отчетов, медицинская помощь, работа с кассой.

Достижения: освоение навыков оказания первой помощи, освоение кассового аппарата, освоение программы 1С.

Февраль 2007 — август 20114 года 7 месяцев

ООО ДЦБ (Дистрибуционный центр Бертельсман) (подработка на время учебы)

Ярославская область

Товары народного потребления (непищевые)... Показать еще

Сортировщик писем

Вскрывать письма с заказами, сортировать, раскладывать, выводить количество.

Достижения: доведение своих навыков до автоматизма.

Июнь 2010 — июнь 20111 год 1 месяц

ОАО РЭУ-8 (подработка на время учебы)

Ярославская область

ЖКХ... Показать еще

Диспетчер

Прием входящих-исходящих звонков, работа с жителями, связываться с вышестоящими организациями на прямую, работа с клиентской базой, руководить персоналом из 3х человек, предоставлять отчет о проделанной работе.

Достижения: получение опыта и освоение навыкам в руководящей должности, работа с трудными клиентами.

Ключевые навыки:

1С: Предприятие 1С: Предприятие 8MS ExcelMS Word Деловая переписка Делопроизводство Работа с базами данных Работа с большим объемом информации Работа с оргтехникой Холодные звонки Холодные продажи Организация работы приемной исполнение поручений руководителя Административная поддержка руководителя Подготовка презентаций Закупка товаров и услуг Прием и распределение звонков Контроль исполнения решений Обеспечение жизнедеятельности офиса Организация встреч Документооборот MS PowerPoint

Обо мне: Увлекаюсь нумизматикой, филателией, спортом (сноуборд)