UX/UI Tilda Designer

Здравствуйте, меня зовут Егор, мне 20 лет, я веб-дизайнер и верстальщик (в основном на Tilda, также изучаю верстку на Webflow на курсе от школы Uprock)





Ссылка на портфолио и несколько сделанных мной сайтов (с версткой и без):

https://www.behance.net/yakovenko320

https://www.figma.com/file/qT2KMpPj4we4RiWEyYNq97/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A-6-%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82?node-id=22%3A1025

https://www.figma.com/file/7VBt9rnpURamtKGNqBZDhk/Olga-Truhan-Taro?node-id=0%3A1

https://www.figma.com/file/KVorSbrcA5Do53nIK2KAd4/%F0%9F%93%90-Mast-A-Architect?node-id=0%3A1&t=KeGxlQ0hdPs5ZbWq-1

https://www.figma.com/file/Kq70lP2cy5NIRzZ2tyUn3v/%E2%98%98%EF%B8%8F%F0%9F%9A%99-GreenMachine?node-id=0%3A1&t=3Mh0iWpsdjIcmUW1-1

https://www.figma.com/file/UYTefQrWeki2zV4oaKrNML/%F0%9F%9F%A0-Gold-Balance-%2B?node-id=49%3A2&t=oVsllJTb8YP93o30-1



https://sprayyy.com/

https://olgatrukhantaro.ru/

https://mast-a.ru/



Есть опыт работы на фрилансе, то есть понимание того, как вести проект от начала и до конца (сдачи его клиенту),

как общаться с клиентом, как сдавать проект во время и не срывать сроки (для этого я пользуюсь собственно

разработанной системой в notion и также активно внедряю его во все свои сферы жизни). Также сейчас я прохожу

курс от школы Uprock по UI/UX дизайну.



По хард скиллам: Figma (кроме анимации), Tilda (знаю и умею работать с обычными и зеро блоками, также немного разбираюсь в коде, точнее во вставке кода, поэтому могу сделать что и посложнее), Photoshop (базовый или чуть выше базового уровня, знаю как сделать обтравку, рисовать кистями и делать какие-либо эффекты).



Как я строю процесс своей работы:

1. текстовое предложение либо обзвон

2. проведение кп с клиентом

3. созвон с клиентом чтобы заполнить бриф

4. постановка задачи исходя из предоставленной клиентом информации

5. анализ конкурентов (сюда входит анализ всех клиентов компании, чтобы узнать у них, что понравилось или не понравилось в оказании услуг, анализ самых

успешных с точки зрения конверсии и дизайна сайтов на рынке, полностью просматриваю каждый экран с точки зрения донесения смыслов, как и зачем используется)

6. первое приближение, эмоциональный прототип и полноценный прототип сайта

7. поиск подходящих референсов под нужные блоки и стиль самого сайта

8. дизайн основных блоков (общие наброски дизайна для всех блоков и их отшлифовка)

9. дизайн понятных блоков (точная детализация для блоков чей дизайн полностью соответствует задаче и подходит по настроению)

10. поиск фото (поиск фото для проекта в том случае, если клиент не смог предоставить нужное количество фотографий либо их полное отсутствие у клиента)

11. финализация (в макет добавляются цвета и фотографии, после чего макет редактируется для уже готового варианта, в котором сочетаются цвета, фотографии и сам макет)

12. адаптация (адаптация дизайна под все необходимые экраны: 1000, 640, 320)

13. верстка (верстка макета на тильде с использованием зеро блоков, анимации и кода)

14. выдача готового проекта клиенту и закрытие договора.