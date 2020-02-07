Привет!

Я Ксения, инста- маркетолог

• РАЗБИРАЮ АККАУНТЫ БЕСПЛАТНО ⠀

• Прорабатываю целевую аудиторию и составляю полный портрет потенциального Клиента

• Настраиваю таргетированную рекламу (рекламный кабинет Facebook, приложение Instagram)

• Творю креативы для аккаунтов и рекламных объявлений (фото, изображения)

• Создаю тексты (копирайтинг, рерайтинг, сторитейлинг)

• Веду профили (с нуля до полного оформления и коммуникаций с потенциальными Клиентами)

А ЕЩЁ Я ОПЫТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

• В сфере продаж с октября 2009 г

• Обучаю основам техник продаж, способам борьбы с возражениями, правильной постановке целей

• Составляю скрипты (адаптивные шаблоны) звонков и визитов

• Помогаю увеличить объемы продаж путем грамотного составления плана работы

• Делюсь алгоритмами, которые помогают поднять показатели в разы

Рада быть полезной!