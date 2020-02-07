Привет!
Я Ксения, инста- маркетолог
• РАЗБИРАЮ АККАУНТЫ БЕСПЛАТНО ⠀
• Прорабатываю целевую аудиторию и составляю полный портрет потенциального Клиента
• Настраиваю таргетированную рекламу (рекламный кабинет Facebook, приложение Instagram)
• Творю креативы для аккаунтов и рекламных объявлений (фото, изображения)
• Создаю тексты (копирайтинг, рерайтинг, сторитейлинг)
• Веду профили (с нуля до полного оформления и коммуникаций с потенциальными Клиентами)
А ЕЩЁ Я ОПЫТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
• В сфере продаж с октября 2009 г
• Обучаю основам техник продаж, способам борьбы с возражениями, правильной постановке целей
• Составляю скрипты (адаптивные шаблоны) звонков и визитов
• Помогаю увеличить объемы продаж путем грамотного составления плана работы
• Делюсь алгоритмами, которые помогают поднять показатели в разы
Рада быть полезной!