Никольская Яна Николаевна
АДРЕС: г. Москва, ул. Бульвар Адмирала Ушакова, д.9, кв. 202
ТЕЛЕФОН: 8-926-758-63-58 begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting
EMAIL: [email protected]
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 10.07.1988 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
2006 – 2010 Воронежская Государственная Технологическая Академия
- Специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»
2003- 2006 Калужский Механико-
Технологический Колледж Молочной промышленности
- Специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО «РОСТИНВЕСТ» (г. Москва)
Август 2010 – сентябрь 2010
Ассистент руководителя
(договор подряда)
- прием входящих звонков
- организация деловых встреч руководителя
- организация рабочего места руководителя
- регистрация входящей и исходящей документации
- выполнение поручений руководителя
- ведение базы данных контактов партнеров компании и контактов руководителя
- организация деловых поездок (бронирование отелей, билетов)
Февраль 2009 – июнь 2010
Обучение
ЗАО «Ренова-СтройГруп» (г. Москва)
Апрель 2008 - февраль 2009
Секретарь отдела управления делами
- координация работы курьера
- координация работы водителя
- регистрация входящей и исходящей документации
- ведение реестров
- планирование и организация деловых встреч руководителя
- встреча партнеров/ гостей
- обслуживание переговоров
- прием и распределение входящих звонков
- организация деловых поездок руководителя (бронирование отелей, билетов)
- координация работы поставщиков для обеспечения офиса (ежемесячный заказ канцелярских и хозяйственных товаров, курьерские услуги, поставки воды в офис, услуги такси)
- заказ визиток для руководителя
- ведение базы данных контактов партнеров компании и контактов руководителя
- оформление подписки на общеинформационные и специализированные периодические издания
- участие в организации корпоративных мероприятий
- ведение табеля учета рабочего времени сотрудников
- ассистирование менеджеру по персоналу при взаимодействии с кадровыми агентствами
НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
На уровне пользователя – владение программами MS Office (MS Word, Excel), Outlook, Internet Explorer, Консультант Плюс.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Базовый уровень английского (обучение продолжаю)
- Коммуникабельная (большой опыт общения с людьми), ответственная, исполнительная, гибкая, аккуратная, устойчивая к стрессу.
ПРОЧЕЕ
Путешествия, музыка, кино, спорт.