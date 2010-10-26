Секретарь/помощник руководителя

Никольская Яна Николаевна

АДРЕС: г. Москва, ул. Бульвар Адмирала Ушакова, д.9, кв. 202

ТЕЛЕФОН: 8-926-758-63-58 begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8-926-758-63-58 end_of_the_skype_highlighting

EMAIL: [email protected]

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 10.07.1988 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

2006 – 2010 Воронежская Государственная Технологическая Академия

- Специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»

2003- 2006 Калужский Механико-

Технологический Колледж Молочной промышленности

- Специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «РОСТИНВЕСТ» (г. Москва)

Август 2010 – сентябрь 2010

Ассистент руководителя

(договор подряда)

- прием входящих звонков

- организация деловых встреч руководителя

- организация рабочего места руководителя

- регистрация входящей и исходящей документации

- выполнение поручений руководителя

- ведение базы данных контактов партнеров компании и контактов руководителя

- организация деловых поездок (бронирование отелей, билетов)

Февраль 2009 – июнь 2010

Обучение

ЗАО «Ренова-СтройГруп» (г. Москва)

Апрель 2008 - февраль 2009

Секретарь отдела управления делами

- координация работы курьера

- координация работы водителя

- регистрация входящей и исходящей документации

- ведение реестров

- планирование и организация деловых встреч руководителя

- встреча партнеров/ гостей

- обслуживание переговоров

- прием и распределение входящих звонков

- организация деловых поездок руководителя (бронирование отелей, билетов)

- координация работы поставщиков для обеспечения офиса (ежемесячный заказ канцелярских и хозяйственных товаров, курьерские услуги, поставки воды в офис, услуги такси)

- заказ визиток для руководителя

- ведение базы данных контактов партнеров компании и контактов руководителя

- оформление подписки на общеинформационные и специализированные периодические издания

- участие в организации корпоративных мероприятий

- ведение табеля учета рабочего времени сотрудников

- ассистирование менеджеру по персоналу при взаимодействии с кадровыми агентствами

НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

На уровне пользователя – владение программами MS Office (MS Word, Excel), Outlook, Internet Explorer, Консультант Плюс.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Базовый уровень английского (обучение продолжаю)

- Коммуникабельная (большой опыт общения с людьми), ответственная, исполнительная, гибкая, аккуратная, устойчивая к стрессу.

ПРОЧЕЕ

Путешествия, музыка, кино, спорт.