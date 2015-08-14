Разработка фирменного стиля,логотипов,ТМ,сайтов,3D,нейминг,полиграфия др.
- Создание ТМ, логотипы, корпоративный стиль
- разработка и обновление упаковки, этикетки, переверстка макетов
- авторские иллюстрации
Мы создаем дизайн рекламной продукции:
- наружную рекламу
- буклеты, плакаты, календари
- сувенирную продукцию
- разработка и рестайлинг сайтов
- услуги печати и изготовления
Многолетний опыт работы в сфере дизайна и продвижения продукции на рынке.
Наш сайт: yard.co.ua
Творческий подход, качество, свежие идеи.
Портфолио
- СМОТРИ ВСЕ! Дизайн интерьера109 просмотров
- СМОТРИ ВСЕ-КЛИКАЙ! Календари, иллюстрации и др.162 просмотра
- СМОТРИ ВСЕ-КЛИКАЙ! Брендбук,фирменный стиль409 просмотров
- СМОТРИ ВСЕ-КЛИКАЙ! Дизайн наружной рекламы1029 просмотров
- СМОТРИ ВСЕ-КЛИКАЙ! Дизайн упаковки, предп.подг, 3D175 просмотров
- СМОТРИ ВСЕ-КЛИКАЙ!Логотипы и фирменные знаки114 просмотров