Разработка фирменного стиля,логотипов,ТМ,сайтов,3D,нейминг,полиграфия др.

- Создание ТМ, логотипы, корпоративный стиль

- разработка и обновление упаковки, этикетки, переверстка макетов

- авторские иллюстрации

Мы создаем дизайн рекламной продукции:

- наружную рекламу

- буклеты, плакаты, календари

- сувенирную продукцию

- разработка и рестайлинг сайтов

- услуги печати и изготовления

Многолетний опыт работы в сфере дизайна и продвижения продукции на рынке.

Наш сайт: yard.co.ua

Творческий подход, качество, свежие идеи.