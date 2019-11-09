Рад вас видеть на моей странице!
Меня зовут Сергей Быченко и я web-дизайнер.
Лично для меня веб-дизайн это не только средство для заработка денег,
но и любимое дело, которое мне очень нравиться, поэтому каждый
проект, каждое задание для меня в удовольствие!
Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, поэтому постоянно повышаю свой
уровень знаний.
Профиль в Behance: https://www.behance.net/Yavangokk
Профиль в Freelance: https://freelance.ru/yavangokk
Со мной можно связаться:
WhatsApp: 8 (747) 034-95-27
Почта: [email protected]
Скайп: yavangokk
В работе ценю: честность, пунктуальность, целеустремленность,
порядочность ну и конечно перфекционизм к своему делу.
Мои специализации:
- UI/UX дизайн
- Прототипирование
- Landing Page
- Веб-дизайн
Хочу заострить ваше внимание на том, что работаю я до полного утверждения т.е. пока не будет достигнут
необходимый клиенту результат.
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