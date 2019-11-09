WEB-DISIGN

Рад вас видеть на моей странице!

Меня зовут Сергей Быченко и я web-дизайнер.

Лично для меня веб-дизайн это не только средство для заработка денег,

но и любимое дело, которое мне очень нравиться, поэтому каждый

проект, каждое задание для меня в удовольствие!

Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, поэтому постоянно повышаю свой

уровень знаний.

Профиль в Behance: https://www.behance.net/Yavangokk

Профиль в Freelance: https://freelance.ru/yavangokk

Со мной можно связаться:

WhatsApp: 8 (747) 034-95-27

Почта: [email protected]

Скайп: yavangokk

В работе ценю: честность, пунктуальность, целеустремленность,

порядочность ну и конечно перфекционизм к своему делу.

Мои специализации:

- UI/UX дизайн

- Прототипирование

- Landing Page

- Веб-дизайн

Хочу заострить ваше внимание на том, что работаю я до полного утверждения т.е. пока не будет достигнут

необходимый клиенту результат.