YAWEB

Сергей Быченко YAWEB

 
32 годаКазахстан/Астана
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
WEB-DISIGN

Рад вас видеть на моей странице! 

Меня зовут Сергей Быченко и я web-дизайнер. 

Лично для меня веб-дизайн это не только средство для заработка денег, 

но и любимое дело, которое мне очень нравиться, поэтому каждый 

проект, каждое задание для меня в удовольствие! 

Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, поэтому постоянно повышаю свой 

уровень знаний. 

Профиль в Behance: https://www.behance.net/Yavangokk

Профиль  в Freelance: https://freelance.ru/yavangokk

Со мной можно связаться:

WhatsApp: 8 (747) 034-95-27

Почта: [email protected]

Скайп: yavangokk

В работе ценю: честность, пунктуальность, целеустремленность, 

порядочность ну и конечно перфекционизм к своему делу. 

Мои специализации: 

- UI/UX дизайн 

- Прототипирование 

- Landing Page 

- Веб-дизайн 

Хочу заострить ваше внимание на том, что работаю я до полного утверждения т.е. пока не будет достигнут 

необходимый клиенту результат.