Любая работа - быстро, качественно, недорого

На сегодняшний день я активно изучаю высокие технологии:

- HTML - 1 час/день самообразование

- Delphi - 2 часа/день самообразование

Я быстро обучаюсь, и что самое главное, мне нравиться работать в сфере информационных технологий, и я стремлюсь к достижению высшего

качества труда (все программные решения проходят строгую проверку соответствия международным

стандартам качества).

На данном этапе я могу предложить вам профессиональную работу по html-верстке (от самого простого, до сложных конструкций с использованием CSS). Качество работы для меня имеет первейшее значение, ведь мне оно важно для собственного развития, также возможно последующие бесплатное обновление моих работ.

Имею творческий склад ума, могу если надо придумать интересное решение, а также написать статью на любую тему.