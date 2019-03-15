Программист КОШЕЛЕНКО Денис Геннадьевич
Украина г.Кривой Рог
Контактный номер: +380687957618
e:mai: itkoshelenko@gmail.com
Желаемый уровень оплаты труда: 900$/мес.
Цель
Стать первоклассным программистом в хорошей команде с достойной оплатой труда.
Качества
Настойчивость, целеустремлен, стрессоустойчивость, стремление к новому опыту, самокритичен, пунктуален.
Квалификация
- Знание современных программно-графических комплексов проектирования CAD.
- Владею средствами разработки : Pascal, Delphi, HTML, СSS, JavaScript , С#/С++, PHP, SQL, Git.
- Написание программ для AVR микроконтроллеров (МК) фирмы Atmel.
- Разработка блок-схем программ.
- Разработка цифровых узлов для ПК и МК; узлов на основе МК·стыковка различных микросхем с ПК.
- SEO оптимизация и продвижение проэкта.
- Знание системы ЕСКД.
AutoCAD, After Effects, ABB CAD, Proteus, SAP, Photoshop, Microsoft Access,Excel,World.
Личные данные
Украинец
Д.р. 27 12 1985 г.
Состою в браке.
Имею двоих детей.
Образование
Транспортно-экономический университет г. Кривого Рога)
техник-электромеханик (2004-2008)
Специалист.
Дополнительные сведения
Знание ин. языков: английский – начальный разговорный, польский – в совершенстве.
Умею работать с технической литературой в т.ч. и зарубежной, патентами, сертификатами, каталогами
Готов к непродолжительным командировкам.