YBEEX_it

Денис Кошеленко YBEEX_it

 
38 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HARD WORK PAYS OFF

Программист КОШЕЛЕНКО Денис Геннадьевич

Украина г.Кривой Рог

Контактный номер: +380687957618

e:mai: itkoshelenko@gmail.com

Желаемый уровень оплаты труда: 900$/мес.

 

Цель 

Стать первоклассным программистом в хорошей команде с достойной оплатой труда.

 

Качества

Настойчивость, целеустремлен, стрессоустойчивость, стремление к новому опыту, самокритичен, пунктуален.

 

Квалификация

  • Знание современных программно-графических комплексов проектирования CAD.
  • Владею средствами разработки : Pascal, Delphi, HTML, СSS, JavaScript , С#/С++, PHP, SQL, Git.
  • Написание программ для AVR микроконтроллеров (МК) фирмы Atmel.
  • Разработка блок-схем программ.
  • Разработка цифровых узлов для ПК и МК; узлов на основе МК·стыковка различных микросхем с ПК.
  • SEO оптимизация и продвижение проэкта.
  • Знание системы ЕСКД.
Знания на уровне опытного пользователя программ

AutoCAD,  After Effects, ABB CAD, Proteus, SAP, Photoshop, Microsoft Access,Excel,World.

Личные данные

Украинец

Д.р. 27 12 1985 г.

Состою в браке.

Имею двоих детей.

Образование

 Транспортно-экономический университет г. Кривого Рога)

техник-электромеханик (2004-2008)

Специалист.

Дополнительные сведения

Знание ин. языков: английский – начальный разговорный, польский – в совершенстве.

Умею работать с технической литературой в т.ч. и зарубежной, патентами, сертификатами, каталогами

Готов к непродолжительным командировкам.

 

PHPJavascriptHTMLDelphiAutoCADPhotoshopAfter EffectsGitSQLSEO-оптимизация