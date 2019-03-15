HARD WORK PAYS OFF

Программист КОШЕЛЕНКО Денис Ге н надьевич

Украина г.Кривой Рог

Контактный номер: +380687957618

e:mai: itkoshelenko @gmail.com

Желаемый уровень оплаты труда: 900$/мес.

Цель

Стать первоклассным программистом в хорошей команде с достойной оплатой труда.

Качества

Настойчивость, целеустремлен, стрессоустойчивость, стремление к новому опыту, самокритичен, пунктуален.

Квалификация

Знание современных программно-графических комплексов проектирования CAD.

Владею средствами разработки : Pascal, Delphi, HTML, СSS, JavaScript , С#/С++, PHP, SQL, Git.

Написание программ для AVR микроконтроллеров (МК) фирмы Atmel.

Разработка блок-схем программ.

Разработка цифровых узлов для ПК и МК; узлов на основе МК·стыковка различных микросхем с ПК.

SEO оптимизация и продвижение проэкта.

Знание системы ЕСКД.

AutoCAD, After Effects, ABB CAD, Proteus, SAP, Photoshop, Microsoft Access,Excel,World.

Личные данные

Украинец

Д.р. 27 12 1985 г.

Состою в браке.

Имею двоих детей.

Образование

Транспортно-экономический университет г. Кривого Рога)

техник-электромеханик (2004-2008)

Специалист.

Дополнительные сведения

Знание ин. языков: английский – начальный разговорный, польский – в совершенстве.

Умею работать с технической литературой в т.ч. и зарубежной, патентами, сертификатами, каталогами

Готов к непродолжительным командировкам.