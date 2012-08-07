Профессиональные сайты "под ключ" на CMS Joomla!

Мы предоставляем целый комплекс услуг:

# создание сайта

# наполнение seo-текстами

# администрирование

# техническая поддержка и консультации

# и наш главный козырь, на котором мы "собаку съели" - ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ

$$$ Мы сделали более 50 сайтов, которые входят в ТОП 10 в поисковой системе $$$

СЮДА ВХОДИТ:

1. Внутренняя оптимизация сайта:

- технический аудит сайта

- составление списка ключевых слов для продвижения (семантическое ядро сайта)

- проведение технической модернизации сайта с целью увеличения его индексируемости

- прописывание тегов title, description

- перелинковка страниц

- установка счетчиков количества посетителей на сайт

- подключение к Яндекс.Метрике

- настройка ЧПУ (красивых и понятных ссылок – URL)

- анализ содержания сайта и поведения посетителей сайта

2. Группа мероприятий по поддержке сайта:

- анализ юзабилити (удобство использования сайта)

- развитие и модернизация сайта

- своевременные обновления сайта

- сбор информации и грамотное составление контента (на основе поисковых запросов)

3. Группа мероприятий по рекламе и PR:

- анализ конкурентной среды

- разработка рекламной кампании

- ведение рекламной кампании Яндекс.Директ и Google.Adwords

- распространение положительных отзывов на форумах, блогах и в социальных сетях

4. Группа мероприятий по поднятию индекса цитируемости сайта:

- регистрация в каталогах

- создание сайтов-доноров

- покупка ссылок, статей на сайтах с высоким PR и ТИЦ

- продвижение в социальных сетях

- пресс-релизы

Такое комплексное решение позволит Вам получить куда более КАЧЕСТВЕННЫЙ результат и СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, избавляя Вас от необходимости обращаться в разные компании.

Все наши сайты мы создаем на CMS Joomla!, что позволяет нам существенно СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ за свои услуги, при этом предоставляя клиенту КАЧЕСТВЕНЫЙ web-сайт.

CMS Joomla! занимает первое место в рейтинге Рунета среди оpen-source CMS http://www.ratingruneta.ru/cms

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Нашими основными клиентами являются индивидуальные предприниматели, частные мастера, малый бизнес. Все те, кому необходим сайт для привлечения РЕАЛЬНЫХ клиентов.

Наша команда справится с любыми задачами. Над Вашим сайтом будут работать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ программисты, дизайнеры и менеджеры.

Мы создадим для Вас не просто сайт, а ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ развития вашего бизнеса.

Ваш заказ в нашем исполнении – это КАЧЕСТВЕННЫЙ сайт, высокий РЕЙТИНГ в поисковой системе, привлечение НОВЫХ клиентов.

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Вот только некоторые из наших работ.

ДЛЯ БИЗНЕСА:

http://апартаментсмоленка.рф - мини-отель «Апартаменты на Смоленке»

http://apartmentsmolenka.ru - мини-отель «Апартаменты на Смоленке» (англ. версия)

оклейкаобоев.рф - ООО «Честный Ремонт»

http://потолокспб.рф - продажа и установка натяжных потолков

nabistudio.ru - студия оригинального подарка

studio-zhiraf.com - дизайн-студия «Жираф»

сокол-юг.рф - турбаза

sweet-street.ru - проект sweet street: уличная мода городов

http://artstudio-klimets.ru - арт-студия KLIMETS

http://cdm-studio.ru - студия красоты CUCINA DI MODA

salon-bp.ru - салон красоты «МЕШЬЕ»

salon-prioritet.ru - салон красоты «Приоритет»

cosmetologie.spb.ru - салон красоты «Ювента»

miamado.ru - свадебный салон Mi Amado

http://retromashini.ru - прокат ретро автомобилей

taxi-11.ru - услуги такси

http://kalian-egypt.ru - кальян-бар «ЕГИПЕТ»

restaurant-izhora.ru - ресторан «Ижора»

http://trionfo-catering.ru - ресторан выездного обслуживания

kpklimkin.ru - кондитерское предприятие «Климкин»

pirogi-sharli.ru - кафе-кондитерская «Шарли»

standart7.com - системы автоматизации

http://medclassic.ru - медицинская одежда «МедКлассик»

pinmebel.ru - творческая группа «Июль»

binaes-credit.ru - компания «Кредитный Курьер»

pravovedrf.ru - адвокатская консультация

mebel-konkurent.ru - мебельная фабрика «Конкурент»

dachnik-spb.ru - строительная компания «Дачник»

sevstroy-spb.ru - строительная компания «Северный Строитель»

http://spbstroyremont.ru - ремонт квартир «под ключ»

dis-remont.ru - творческая мастерская по отделке помещений «РемонДиз»

eco-okno.ru - оконная компания «Эко Окно»

okna-plus-spb.ru - оконная компания «Окна-Плюс СПб»

gmzspb.ru - ООО «Гидромашиностроительный завод»

gorstroiremont.ru - ООО «ГорКапСтройРемонтСпб»

inerst.ru - изделия из нержавеющей стали, компания «ИНерСт»

transeuroplus.ru - компания «ТрансЕвроПлюс»

http://m-shinomontazh.ru - шиномонтаж, балансировка

http://remontglushiteley.ru - автосервис

ПОРТФОЛИО:

http://anna-zhukova.com - фотограф Анна Жукова

fotonya.ru - фотограф Антонина Любарцева

danilova.spb.ru - нотариальная контора Татьяны Даниловой

defectolog-logoped.ru - логопед-дефектолог Татьяна Иванова

ve-petrovskiy.ru - актер, режисер, продюсер Владислав Петровский

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Весь 2012 год – уникальное предложение!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА ЗА 7 ДНЕЙ + ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = 3840 руб. !!!

А также:

# написание рекламных статей 10 000 символов – 3840 руб.

# разработка логотипов, визиток - 3 840 руб.

# продвижение сайта в ТОП 10 – от 3 840 руб.

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Показатель нашего профессионализма – большинство наших клиентов заказывают нам дальнейшее обслуживание сайтов и дополнительные сервисы.

В общем, как в рекламе: $$$ ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО! ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА! ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! $$$

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