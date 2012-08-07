Мы предоставляем целый комплекс услуг:
# создание сайта
# наполнение seo-текстами
# администрирование
# техническая поддержка и консультации
# и наш главный козырь, на котором мы "собаку съели" - ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ
$$$ Мы сделали более 50 сайтов, которые входят в ТОП 10 в поисковой системе $$$
СЮДА ВХОДИТ:
1. Внутренняя оптимизация сайта:
- технический аудит сайта
- составление списка ключевых слов для продвижения (семантическое ядро сайта)
- проведение технической модернизации сайта с целью увеличения его индексируемости
- прописывание тегов title, description
- перелинковка страниц
- установка счетчиков количества посетителей на сайт
- подключение к Яндекс.Метрике
- настройка ЧПУ (красивых и понятных ссылок – URL)
- анализ содержания сайта и поведения посетителей сайта
2. Группа мероприятий по поддержке сайта:
- анализ юзабилити (удобство использования сайта)
- развитие и модернизация сайта
- своевременные обновления сайта
- сбор информации и грамотное составление контента (на основе поисковых запросов)
3. Группа мероприятий по рекламе и PR:
- анализ конкурентной среды
- разработка рекламной кампании
- ведение рекламной кампании Яндекс.Директ и Google.Adwords
- распространение положительных отзывов на форумах, блогах и в социальных сетях
4. Группа мероприятий по поднятию индекса цитируемости сайта:
- регистрация в каталогах
- создание сайтов-доноров
- покупка ссылок, статей на сайтах с высоким PR и ТИЦ
- продвижение в социальных сетях
- пресс-релизы
Такое комплексное решение позволит Вам получить куда более КАЧЕСТВЕННЫЙ результат и СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, избавляя Вас от необходимости обращаться в разные компании.
Все наши сайты мы создаем на CMS Joomla!, что позволяет нам существенно СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ за свои услуги, при этом предоставляя клиенту КАЧЕСТВЕНЫЙ web-сайт.
CMS Joomla! занимает первое место в рейтинге Рунета среди оpen-source CMS http://www.ratingruneta.ru/cms
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Нашими основными клиентами являются индивидуальные предприниматели, частные мастера, малый бизнес. Все те, кому необходим сайт для привлечения РЕАЛЬНЫХ клиентов.
Наша команда справится с любыми задачами. Над Вашим сайтом будут работать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ программисты, дизайнеры и менеджеры.
Мы создадим для Вас не просто сайт, а ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ развития вашего бизнеса.
Ваш заказ в нашем исполнении – это КАЧЕСТВЕННЫЙ сайт, высокий РЕЙТИНГ в поисковой системе, привлечение НОВЫХ клиентов.
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Вот только некоторые из наших работ.
ДЛЯ БИЗНЕСА:
http://апартаментсмоленка.рф - мини-отель «Апартаменты на Смоленке»
http://apartmentsmolenka.ru - мини-отель «Апартаменты на Смоленке» (англ. версия)
оклейкаобоев.рф - ООО «Честный Ремонт»
http://потолокспб.рф - продажа и установка натяжных потолков
nabistudio.ru - студия оригинального подарка
studio-zhiraf.com - дизайн-студия «Жираф»
сокол-юг.рф - турбаза
sweet-street.ru - проект sweet street: уличная мода городов
http://artstudio-klimets.ru - арт-студия KLIMETS
http://cdm-studio.ru - студия красоты CUCINA DI MODA
salon-bp.ru - салон красоты «МЕШЬЕ»
salon-prioritet.ru - салон красоты «Приоритет»
cosmetologie.spb.ru - салон красоты «Ювента»
miamado.ru - свадебный салон Mi Amado
http://retromashini.ru - прокат ретро автомобилей
taxi-11.ru - услуги такси
http://kalian-egypt.ru - кальян-бар «ЕГИПЕТ»
restaurant-izhora.ru - ресторан «Ижора»
http://trionfo-catering.ru - ресторан выездного обслуживания
kpklimkin.ru - кондитерское предприятие «Климкин»
pirogi-sharli.ru - кафе-кондитерская «Шарли»
standart7.com - системы автоматизации
http://medclassic.ru - медицинская одежда «МедКлассик»
pinmebel.ru - творческая группа «Июль»
binaes-credit.ru - компания «Кредитный Курьер»
pravovedrf.ru - адвокатская консультация
mebel-konkurent.ru - мебельная фабрика «Конкурент»
dachnik-spb.ru - строительная компания «Дачник»
sevstroy-spb.ru - строительная компания «Северный Строитель»
http://spbstroyremont.ru - ремонт квартир «под ключ»
dis-remont.ru - творческая мастерская по отделке помещений «РемонДиз»
eco-okno.ru - оконная компания «Эко Окно»
okna-plus-spb.ru - оконная компания «Окна-Плюс СПб»
gmzspb.ru - ООО «Гидромашиностроительный завод»
gorstroiremont.ru - ООО «ГорКапСтройРемонтСпб»
inerst.ru - изделия из нержавеющей стали, компания «ИНерСт»
transeuroplus.ru - компания «ТрансЕвроПлюс»
http://m-shinomontazh.ru - шиномонтаж, балансировка
http://remontglushiteley.ru - автосервис
ПОРТФОЛИО:
http://anna-zhukova.com - фотограф Анна Жукова
fotonya.ru - фотограф Антонина Любарцева
danilova.spb.ru - нотариальная контора Татьяны Даниловой
defectolog-logoped.ru - логопед-дефектолог Татьяна Иванова
ve-petrovskiy.ru - актер, режисер, продюсер Владислав Петровский
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Весь 2012 год – уникальное предложение!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА ЗА 7 ДНЕЙ + ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = 3840 руб. !!!
А также:
# написание рекламных статей 10 000 символов – 3840 руб.
# разработка логотипов, визиток - 3 840 руб.
# продвижение сайта в ТОП 10 – от 3 840 руб.
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Показатель нашего профессионализма – большинство наших клиентов заказывают нам дальнейшее обслуживание сайтов и дополнительные сервисы.
В общем, как в рекламе: $$$ ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО! ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА! ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! $$$
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