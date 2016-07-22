YGolybev

Юрий YGolybev

 
28 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Android разработчик

Привет, меня зовут Юрий, и я разрабатываю мобильные приложения.

Разрабатываю в Android SDK, и люблю Java, как платформу, и как язык. Люблю RESTful API. Для баз данных обычно применяю NoSQL решения, но также знаком с SQL решениями. Git считаю наиболее удобной системой контроля версий, а Material - наиболее удобным паттерном дизайна.

Я в Telegram: telegram.me/ygolubev

AndroidJavaGitSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
FlyingJett
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка мобильного приложения
Отличный разработчик. Внимательный, инициативный, гибкий, коммуникабельный. Сам нашел требуемый сервис, адаптировал уже созданный код под измененные требования, быстро исправил ошибки. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик, знает что хочет и вовремя платит
Ответный отзыв
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Android приложение
Отличный человек. Знает что делает, отвечает по делу, не пропадает. Проявляет инициативу и предлагает варианты. Адекватный прайс. Предложил человеку постоянное сотрудничество
Отличный заказчик, знает чего хочет, платит в срок
Ответный отзыв