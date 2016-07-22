Android разработчик

Привет, меня зовут Юрий, и я разрабатываю мобильные приложения.

Разрабатываю в Android SDK, и люблю Java, как платформу, и как язык. Люблю RESTful API. Для баз данных обычно применяю NoSQL решения, но также знаком с SQL решениями. Git считаю наиболее удобной системой контроля версий, а Material - наиболее удобным паттерном дизайна.

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