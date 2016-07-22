Android разработчик
Привет, меня зовут Юрий, и я разрабатываю мобильные приложения.
Разрабатываю в Android SDK, и люблю Java, как платформу, и как язык. Люблю RESTful API. Для баз данных обычно применяю NoSQL решения, но также знаком с SQL решениями. Git считаю наиболее удобной системой контроля версий, а Material - наиболее удобным паттерном дизайна.
Я в Telegram: telegram.me/ygolubev
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличный разработчик. Внимательный, инициативный, гибкий, коммуникабельный. Сам нашел требуемый сервис, адаптировал уже созданный код под измененные требования, быстро исправил ошибки. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что хочет и вовремя платит
$60
9 баллов
7 лет назад
Отличный человек. Знает что делает, отвечает по делу, не пропадает. Проявляет инициативу и предлагает варианты. Адекватный прайс. Предложил человеку постоянное сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает чего хочет, платит в срок