Чем лучше вы отвечаете требованиям настоящего, тем скорее вы станете прошлым.

Я люблю тебя..

Сквозь сон шепчу на ушко

Нежно локон убирая с плеч,

Положу под голову под голову подушку

Обниму, чтоб от невзгод сберечь.

Под луной светящийся сквозь шторы-

Спит принцесса и по простыне,

Слышан запах красно-алой розы

И прекрасных звуков колыбель.

Меня зовут Кэрри. И я воплощаю в поэзию и прозу, переношу на бумагу все то, что Мы видим вокруг, что чувствуем, чем дышим, чем мечтаем. Я слышу ваши мысли и анализирую ваши слова. Я пишу то, что вы не можете воспроизвести вслух. То что вы чувствуете, но не можете сказать словами.