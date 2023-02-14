Чем лучше вы отвечаете требованиям настоящего, тем скорее вы станете прошлым.
Я люблю тебя..
Сквозь сон шепчу на ушко
Нежно локон убирая с плеч,
Положу под голову под голову подушку
Обниму, чтоб от невзгод сберечь.
Под луной светящийся сквозь шторы-
Спит принцесса и по простыне,
Слышан запах красно-алой розы
И прекрасных звуков колыбель.
Меня зовут Кэрри. И я воплощаю в поэзию и прозу, переношу на бумагу все то, что Мы видим вокруг, что чувствуем, чем дышим, чем мечтаем. Я слышу ваши мысли и анализирую ваши слова. Я пишу то, что вы не можете воспроизвести вслух. То что вы чувствуете, но не можете сказать словами.
Я против войны в Украине!