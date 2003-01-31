YOUNGER_PHOTO

КАЖДУЮ РАБОТУ ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННО, КАК ДЛЯ СЕБЯ!)
Работаю в фотошопе год. Создавал шапки, аватарки и превью для ютуба и тик-тока. Всему учился сам и учусь до сих пор. Работал с начинающими блогерами в ютубе и тик-токе. В свободное от работы время творю в фотошопе всё что придёт в голову)
Что я могу:
● Создать вам аватарку или шапку;
● Создать превью для видео;
● Создать логотип;
● Обработать фото природы, человека, лица и не только;
● Вырезать какую-либо лишнюю деталь с фотки или же наоборот добавить что-либо на неё;
● Убрать задний фон с картинки;
● Если вам нужно сделать что-то, чего я не описал, то всё равно обращайтесь!;
◉ С 3d проектами не работаю! ◉
Только начинаю работать на Weblancer и буду очень рад вашему заказу!
Действие аккаунта приостановлено!