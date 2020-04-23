Копирайтер маркетолог

Пишу тексты для коммерческих блогов, презентаций, сайтов, SEO оптимизации и лендингов.Опыт работы два года. Увлекаюсь маркетингом и занимаюсь продвижением бизнеса в Инстаграм. Могу быть контент-менеджером.Работала менеджером по продажам и личным ассистентом предпринимателей. В приоритете открыть свой бизнес. В свободное время занимаюсь саморазвитием, читаю, веду свой блог в Инстаграм, учусь на онлайн курсах маркетингу, копирайтингу, фото, бизнесу.Хобби: фотографировать, писать тексты и слушать музыку.Буду рада сотрудничеству 😎 решаю задачи и проблемы бизнеса текстом.