YULIIA_POLTORATS

Вітаю, замовнику!
Відповідальність. Репутація. Якість. Креативність. Це мої чесноти.
Я створю для вас унікальний текст або якісно опрацюю вже існуючий (перескажу, перекладу українською, отимізую для продажів, введу ключеві слова). Зміню стиль під задачі. Я копірайтер/рерайтер/сторітеллер.
Розуміюся на сторітелу, графіці. Правилам сприймання тексту. Просуваю власний істашоп. Тому маю прикладні знная, щодо написання текстів для бренду, продажів, залучення.
Володію українською та російстко досконало. Перекладу з розумінням глибоких сенсів з російсткої на українську. Високий рівень грамотності та словникового запасу.
Маю великий досвід в газулі копірайту та рерайту. Зразки для резюме втрачені через вторгнення російких окупантів. Тому винонаю тестове завдання в межах 1000 знаків без пробілів безкоштовно, якщо потрібне подтвердження моєї компітентності.
Працюю з широким діапазоном тем.
Не беруся за роботу без чіткого ТЗ.
Не послуговуюся ШІ в написанні оригінальних текстів.
Не маю сталої вартості роботи. Все залежить від оригінальності та обсягу.
Освіта: магістратура по спеціальності "Практична психологія. Соціальная педагогіка".
Пишіть. Порозуміємося.