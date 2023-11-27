YULIIA_POLTORATS

Відповідальність. Репутація. Якість. Креативність. Це мої чесноти.

Вітаю, замовнику!

Відповідальність. Репутація. Якість. Креативність. Це мої чесноти.

Я створю для вас унікальний текст або якісно опрацюю вже існуючий (перескажу, перекладу українською, отимізую для продажів, введу ключеві слова). Зміню стиль під задачі. Я копірайтер/рерайтер/сторітеллер.

Розуміюся на сторітелу, графіці. Правилам сприймання тексту. Просуваю власний істашоп. Тому маю прикладні знная, щодо написання текстів для бренду, продажів, залучення.

Володію українською та російстко досконало. Перекладу з розумінням глибоких сенсів з російсткої на українську. Високий рівень грамотності та словникового запасу.

Маю великий досвід в газулі копірайту та рерайту. Зразки для резюме втрачені через вторгнення російких окупантів. Тому винонаю тестове завдання в межах 1000 знаків без пробілів безкоштовно, якщо потрібне подтвердження моєї компітентності.

Працюю з широким діапазоном тем.

Не беруся за роботу без чіткого ТЗ.

Не послуговуюся ШІ в написанні оригінальних текстів.

Не маю сталої вартості роботи. Все залежить від оригінальності та обсягу.

Освіта: магістратура по спеціальності "Практична психологія. Соціальная педагогіка".

Пишіть. Порозуміємося.