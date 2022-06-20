🚀 Дизайню классные сайты сделанные на совесть: многостраничники, лейдинги, магазины 🔥
Дизайню классные сайты сделанные на совесть.Привет, Меня зовут Юлия. Занимаюсь дизайном 2 года. Подхожу к работе с интересом, конечный результат точно порадует глаз. И новых клиентов.
Дизайню:
- Landing page
- Интернет магазины
- Многостраничные сайты
- Сайты под ключ на Tilda
- Промо сайты
- Дизайн приложений и интерфейсов
Работаю с: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects
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С Удовольствием пообщаюсь с Вами о идеях сайта.Выслушаю, спрошу и воплощу в жизнь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для экскурсий по Питеру19 просмотров
- Редизайн лендинга10 просмотров
- Интернет-магазин женской одежды18 просмотров