🚀 Дизайню классные сайты сделанные на совесть: многостраничники, лейдинги, магазины 🔥

Дизайню классные сайты сделанные на совесть.Привет, Меня зовут Юлия. Занимаюсь дизайном 2 года. Подхожу к работе с интересом, конечный результат точно порадует глаз. И новых клиентов.

Дизайню:

- Landing page

- Интернет магазины

- Многостраничные сайты

- Сайты под ключ на Tilda

- Промо сайты

- Дизайн приложений и интерфейсов

Работаю с: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

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С Удовольствием пообщаюсь с Вами о идеях сайта.Выслушаю, спрошу и воплощу в жизнь!