Познай себя, пока тебя не познали другие.
Все чем ты владеешь, владеет тобой,
если ты не владеешь ничем, у тебя есть все!
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