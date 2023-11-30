YUNGERTI

Василий YUNGERTI

 
64 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Познай себя, пока тебя не познали другие.

Все чем ты владеешь, владеет тобой,

если ты не владеешь ничем, у тебя есть все!

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