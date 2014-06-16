Маю повну вищу освіту. Навчався в Гуманітарно-правовому ліцеї м. Черкаси за спеціалізацією історія і право. Спеціаліст НУДПСУ за спеціальністю правознавство, спеціалізація фінансове право. Досвід роботи в державній структурі. Досвід роботи в сфері податкового, адміністративного, господарського та цивільного права 4 роки.

Ведення претензійно-позовної роботи від написання позову до ппред'явлення рішення для виконання.

Робота з договорами та іншими документами в сфері цивільного права.

супроводження судових справ в адміністративних та господарських судах.

написання контрольних та курсвих робіт з різних галузей права зокрема крім перечислених з яких є практичний досвід роботи, можливе написання судентських робіт з фінансовго, кримінального, цивільного права та виконання контрольних робіт.

Можливе виконання студентських робіт з історії України та Всесвітньої історії.

Вільно володію ПК. Вільно читаю англійською перекладаю з англійської на українську.