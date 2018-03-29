Меня зовут Юрий Довнар. Я начинающий, специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии по созданию рекламных

компаний и с огромным желанием ищу возможность применить их на практике. Я готов

их применить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно с применением последних новинок в Рекламной Сети Яндекса, а взамен

попрошу только отзыв о моей работе.Есливас заинтересовало мое предложение, предлагаю обсудить это более подробно. Жду от Вас ответа.С уважением начинающий специалист Юрий Довнар.