Качественная и быстрая верстка | CSS3, HTML5, jQuerry, JavaScript, Bootstrap

Здравствуйте! Я долгое время учился, много практиковался и решил предоставить свои услуги в качестве фрилансера.



Имею опыт работы с Figma и Wordpress. В основном я занимаюсь версткой сайтов и написанием скриптов на JavaScript.

Моя цель - выполнить задание с максимальным качеством.



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива я бесплатно исправляю все ошибки и предоставляю лучший результат.

GitHub : https://github.com/YVHN



Свяжитесь со мной :

Тел : +420722719422

Почта : [email protected]

Telegram : @thezysix

Instagram : @zezzzyx