Качественная и быстрая верстка | CSS3, HTML5, jQuerry, JavaScript, Bootstrap
Здравствуйте! Я долгое время учился, много практиковался и решил предоставить свои услуги в качестве фрилансера.
Имею опыт работы с Figma и Wordpress. В основном я занимаюсь версткой сайтов и написанием скриптов на JavaScript.
Моя цель - выполнить задание с максимальным качеством.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива я бесплатно исправляю все ошибки и предоставляю лучший результат.
GitHub : https://github.com/YVHN
Свяжитесь со мной :
Тел : +420722719422
Почта : [email protected]
Telegram : @thezysix
Instagram : @zezzzyx
Портфолио
- Вёрстка сайта про туризмнет просмотров
HTML-верстка
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