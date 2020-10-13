Изюминка текста в его уникальности и отклике на запрос читателя!

Приветствую. Я новичок в сфере копирайтинга. Прохожу продвинутый курс в онлайн-школе Profi-internet. В копилке текстов - статьи на сайты интернет-магазина (о компании, на главную страницу, карточка товара, тексты для категорий), информационные тексты, посты в соцсети. За плечами высшее филологическое образование. Одни из главных моих качеств - ответственность и пунктуальность. Буду рада сотрудничеству.

Портфолио по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1wMhKNMVWgWdcLY429J6YWiEVD_6Ea1yu?hl=ru