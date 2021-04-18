веб-дизайн

Владение программ:

Adobe Photoshop Figma Adobe illustrator Canvа, также перенос в Tilda

Опыт работы:

Создание лендингов, многостраничников, тап-линков, а также полиграфии (визитки, листовки, афиши, чек-листы, гайды)

Наша миссия – создавать узнаваемые и продаваемые сайты, чтобы из бесконечного количества шаблонных дизайнов, они не только выделялись, но и выполняли главную функцию – продавали.

Главные качества: пунктуальность (чётко в срок) ответственность (перед вами и вашими клиентами) сочетания креативности и здравого смысла (создание не только ярких сайтов, но удобных в пользовании и работающих)

Портфолио можете посмотреть по ссылке https://www.behance.net/yadva14774f17d