E-mail: [email protected]

Цель: получение работы по позиции референт-переводчик, технический переводчик.

Образование:

ФПК РУДН (факультет переподготовки кадров российского университета дружбы народов).

Диплом о высшем образовании.

Специальность: референт-переводчик.

Опыт работы:

09.2005-по настоящее время, активное сотрудничество с различными бюро переводов С-Петербурга, удаленная работа, письменные переводы текстов на различные тематики с/на английский.

09.2005-28.2006, работа в Санкт-Петербургской авиаремонтной компании на должности переводчика, на контрактной основе. Обязанности: устный и письменный перевод с/на английский язык во время теоретических и практических занятий по ремонту авиационного оборудования, фюзеляжа. Перевод деловых переговоров, электронной переписки, технической документации. Составление глоссариев.

04.2004-08.2005, работа Централизованной библиотечной системе на должности библиотекаря.

В то же время занималась удаленными переводами, репетиторством.