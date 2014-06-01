Менеджер интернет-проектов, разработка сайтов на WordPress, SEO

Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя. Работаю со всеми офисными программами: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и т.д. Опыт создания сайтов на WordPress. Владею программами MindMeister, Dropbox, SmartResponder, Evernote и т.д. Могу провести SEO-оптимизацию сайта, интеграцию с социальными сетями, создать систему e-mail маркетинга, увеличить трафик, устанавливать баннера на сайте, работать с партнёрскими программами, тизерной рекламой и т.д.

Знание языков: английский (intermediate).

В 2013 году закончила ряд тренингов Тренинг-центра "Твой старт": «Создание сайта с нуля», «Доход 500-1000$ доступен каждому», «Работа с партнёрскими программами», «Менеджер интернет-проектов».