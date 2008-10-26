Ответственный подход к выполнению заказа, аккуратное оформление перевода (сохранение первоначальной структуры и форматирования документа), достаточно быстрые сроки и компромиссный подход в вопросе вознаграждения.

Образование:

Льежский Университет(Бельгия)

Факультет иностранных языков; Факультет экономики.

Работала несколько лет переводчиком и эккаунт - менеджером в Бельгии. Плотная работа с экономическим французским и английским, знание терминологии.

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Английский – свободно

• Французский – свободно

• Голландский – базовые знания

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

французский – русский русский - французский

английский – французский французский – английский

Индивидуально преподаю французский

Направленность и опыт перевода:

• технические переводы (экономика, маркетинг);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

• перевод стихотворений;