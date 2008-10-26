Ответственный подход к выполнению заказа, аккуратное оформление перевода (сохранение первоначальной структуры и форматирования документа), достаточно быстрые сроки и компромиссный подход в вопросе вознаграждения.
Образование:
Льежский Университет(Бельгия)
Факультет иностранных языков; Факультет экономики.
Работала несколько лет переводчиком и эккаунт - менеджером в Бельгии. Плотная работа с экономическим французским и английским, знание терминологии.
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Английский – свободно
• Французский – свободно
• Голландский – базовые знания
Направления перевода:
английский – русский русский - английский
французский – русский русский - французский
английский – французский французский – английский
Индивидуально преподаю французский
Направленность и опыт перевода:
• технические переводы (экономика, маркетинг);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
• перевод стихотворений;