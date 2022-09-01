В портфолио выложена только часть работ, на мой взгляд самых интересных, сделано же далеко более тысячи.
Большой опыт в видеорежиссуре, в графическом и 3d-дизайне, скульптинге, в том числе cоздании интерьеров и экстерьеров, при работе с ювелирными изделиями. Есть опыт разработки 3d-персонажей, с созданием одежды и её анимации. Большой опыт в создании трехмерных моделей для 3d-печати и для вырезки на гравировально-фрезерных станках.
Работаю с большинством видео и графических программ (растр, вектор), 3d-моделирования, 3d - 2d-анимации: Blender, Rhino, ZBrush, ArtCam, Cinema 4D, Redshit, Adobe After Effects, Adobe Premier, Adobe Audition, Element 3d, KeyShot, Daz Studio, Marvelous Designer, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, OpenToonz и пр.
Умею подготовить трехмерную модель под последующее выращивание на 3d-принтере, для вырезки на гравировально-фрезерном станке, а также умею работать с этим оборудованием. Лечу чужие трехмерные модели.
Контакты:
anikin10(gav-gav)gmail.com
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