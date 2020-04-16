Yabloko-jr

Со вкусом яблока...

Мне нравится читать, особенно читать вслух. Художественная или научная литература, нон-фикшн, лекции – прочитаем и озвучим. Или же помогу наполнить звуком ваш ютюбчик. Работаю с переводом текста в звук (озвучивание) и звука в текст (транскрибация). Это по-простому.

А если чуть подробней, то выполняю работы по озвучиванию и транскрибации текстов различной тематики – как художественных, так и научных лекций, интервью и т.п. В озвучке гарантирую четкость голоса, правильно расставленные акценты и ударения (ваши клиенты вам позвонЯт, а вот ихние будут сгинать пальцы на руках (аж глаза болят читать последние 5 слов), в переведенном из звука тексте – грамотность.

Озвучиваю и транскрибирую тексты на русском языке и українською мовою.

В работе пунктуален и оперативен, соблюдаю все оговоренные сроки. Со мной Вы всегда сможете получить свой заказ в нужное Вам время.

Для Вас я всегда открыт! Обращайтесь!