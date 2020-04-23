Опыт работы
Больше двух с половиной лет я работаю с текстами и занимаюсь журналистикой. Работал копирайтером в агентстве контент-маркетинга Contenta.by. Был внештатным корреспондентом журнала 34mag.net. Создавал партнёрские нативные публикации с Huawei и ParitetBank для финансовых порталов myfin.by и viberi.by Занимался редактированием текстов сайта fingramota.by. Имею год опыта работы с WordPress: делаю верстку и публикую материалы для сайта mtblog.mtbank.by. Генерирую темы, ищу персонажей, пишу статьи для mtblog.mtbank.by.
Что касается визуальных форматов, я могу самостоятельно создавать и редактировать фото для собственных и чужих материалов. Кроме этого делаю инфографику для публикаций.
Сделаю для вас:
- Текст по ТЗ
- Нативную рекламу в текстовом формате
- Журналистский материал
- Инфографику
- Редактирование уже готовых материалов
- Вёрстку публикаций на WordPress
- Редактирование фото для вашей статьи
Специализация
Мои основные тематики: технологии, авто, музыка, финансы. Также имею опыт в юридической и экологической темах. При необходимости написания текста другой направленности могу оперативно разобраться в вопросе.
Оплата
Безопасный платёж
Яндекс.Деньги
На карту Альфа Банка или БПС-Сбербанка
Портфолио
- Тексты, копирайтинг, редактирование113 просмотров
- Инфографика для образовательного портала Нацбанка116 просмотров
- Вёрстка статей111 просмотров
- Пример фото для статей98 просмотров
- Пример фото для статей93 просмотра
- Инфографика для образовательного портала Нацбанка98 просмотров