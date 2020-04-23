Автор текстов, креатор

Опыт работы

Больше двух с половиной лет я работаю с текстами и занимаюсь журналистикой. Работал копирайтером в агентстве контент-маркетинга Contenta.by. Был внештатным корреспондентом журнала 34mag.net. Создавал партнёрские нативные публикации с Huawei и ParitetBank для финансовых порталов myfin.by и viberi.by Занимался редактированием текстов сайта fingramota.by. Имею год опыта работы с WordPress: делаю верстку и публикую материалы для сайта mtblog.mtbank.by. Генерирую темы, ищу персонажей, пишу статьи для mtblog.mtbank.by.

Что касается визуальных форматов, я могу самостоятельно создавать и редактировать фото для собственных и чужих материалов. Кроме этого делаю инфографику для публикаций.

Сделаю для вас:

- Текст по ТЗ

- Нативную рекламу в текстовом формате

- Журналистский материал

- Инфографику

- Редактирование уже готовых материалов

- Вёрстку публикаций на WordPress

- Редактирование фото для вашей статьи

Специализация

Мои основные тематики: технологии, авто, музыка, финансы. Также имею опыт в юридической и экологической темах. При необходимости написания текста другой направленности могу оперативно разобраться в вопросе.

Оплата

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Яндекс.Деньги

На карту Альфа Банка или БПС-Сбербанка