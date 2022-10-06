﻿Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я закончил Томский Государственный Архитектурно- Строительный Университет (ТГАСУ). Я занимаюсь 3D моделированием, визуализацией объектов (предметов), интерьер, экстерьер; макетированием. Создание брошюр, логотипов.

Работаю в 3D Max + Corona Render, Archicad, Photoshop, CorelDRAW.

Мои контакты: Почта [email protected]

Whatsapp: 89539107776