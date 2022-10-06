Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я закончил Томский Государственный Архитектурно- Строительный Университет (ТГАСУ). Я занимаюсь 3D моделированием, визуализацией объектов (предметов), интерьер, экстерьер; макетированием. Создание брошюр, логотипов.
Работаю в 3D Max + Corona Render, Archicad, Photoshop, CorelDRAW.
Мои контакты: Почта [email protected]
Whatsapp: 89539107776
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Портфолио
- Визуализация экстерьера 3ds max21 просмотр
- Гостевая комната.25 просмотров
- Кухня.20 просмотров
- Ванная комната24 просмотра
- Интерьер комнаты в классическом стиле.18 просмотров
- Санузел26 просмотров
- Ванная комната26 просмотров
- Макет.52 просмотра
- Учебный проект графической реконструкции здания30 просмотров
- Учебный проект многоэтажного дома17 просмотров
- Учебный проект жилой группы15 просмотров
- Учебный проект реставрации жилого дома27 просмотров