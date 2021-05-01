YakovQA

Яков YakovQA

 
29 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист в области обеспечения качества ПО. Опыт работы QA от 4х лет.

Опыт работы:

  • Highcore Games, Минск, highcore.io/

    Февраль 2018 — по настоящее время (3 года 1 месяц)

    Чем занимаюсь:

    - анализ и тестирование спецификаций;

    - определение стратегий тестирования в соответствии с требованиями;

    - разработка тестовой документации;

    - функциональное тестирование методом черного, серого ящика;

    - тестирование производительности;

    - системное и модульное тестирование;

    - тестирование безопасности;

    - тестирование локализации;

    - тестирование юзабилити;

    - кроссплатформенное тестирование (android, ios);

    - тестирование соответствия визуала и мокапов;

    - тестирования игрового баланса;

    - нахождение, фиксирование дефектов и создание багрепортов/ тасков в Jira;

    - взаимодействие с разработчиками, художниками, геймдизайнерами, аналитиками;

    - участие в митингах.

  • test IO test.io/

    • Декабрь 2016 — июль 2018 (1 год 8 месяцев)

    Test engineer (удаленно, краудтестинг)

    Чем занимался:

    - анализ требований;

    - функциональное ручное тестирование методом черного ящика;

    - кроссплатформенное тестирование;

    - поиск дефектов с последующим их оформлением в установленной форме.

  • OOO AVI INVEST itunes.apple.com/ru/app/nedvex/id1079767992?mt=8

    • Апрель 2017 — май 2018 (1 год 2 месяца)

    Test engineer (удаленно, проектная работа)

    Чем занимался:

    - функциональное ручное тестирование мобильного приложения (iOS,android) методом черного ящика;

    - составление документации (чек-листы,тест-кейсы);

    - фиксирование дефектов с последующим занесением их в систему управления проектами Jirа;

    - взаимодействие с тестировщиками и программистами в рамках проекта.

AndroidiOSПриложение для Android