Опыт работы:
- Highcore Games, Минск, highcore.io/
Февраль 2018 — по настоящее время (3 года 1 месяц)
Чем занимаюсь:
- анализ и тестирование спецификаций;
- определение стратегий тестирования в соответствии с требованиями;
- разработка тестовой документации;
- функциональное тестирование методом черного, серого ящика;
- тестирование производительности;
- системное и модульное тестирование;
- тестирование безопасности;
- тестирование локализации;
- тестирование юзабилити;
- кроссплатформенное тестирование (android, ios);
- тестирование соответствия визуала и мокапов;
- тестирования игрового баланса;
- нахождение, фиксирование дефектов и создание багрепортов/ тасков в Jira;
- взаимодействие с разработчиками, художниками, геймдизайнерами, аналитиками;
- участие в митингах.
- test IO test.io/
- OOO AVI INVEST itunes.apple.com/ru/app/nedvex/id1079767992?mt=8
Декабрь 2016 — июль 2018 (1 год 8 месяцев)
Test engineer (удаленно, краудтестинг)
Чем занимался:
- анализ требований;
- функциональное ручное тестирование методом черного ящика;
- кроссплатформенное тестирование;
- поиск дефектов с последующим их оформлением в установленной форме.
Апрель 2017 — май 2018 (1 год 2 месяца)
Test engineer (удаленно, проектная работа)
Чем занимался:
- функциональное ручное тестирование мобильного приложения (iOS,android) методом черного ящика;
- составление документации (чек-листы,тест-кейсы);
- фиксирование дефектов с последующим занесением их в систему управления проектами Jirа;
- взаимодействие с тестировщиками и программистами в рамках проекта.