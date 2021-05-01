Специалист в области обеспечения качества ПО. Опыт работы QA от 4х лет.

Опыт работы:

Highcore Games, Минск, highcore.io/ Февраль 2018 — по настоящее время (3 года 1 месяц) Чем занимаюсь: - анализ и тестирование спецификаций; - определение стратегий тестирования в соответствии с требованиями; - разработка тестовой документации; - функциональное тестирование методом черного, серого ящика; - тестирование производительности; - системное и модульное тестирование; - тестирование безопасности; - тестирование локализации; - тестирование юзабилити; - кроссплатформенное тестирование (android, ios); - тестирование соответствия визуала и мокапов; - тестирования игрового баланса; - нахождение, фиксирование дефектов и создание багрепортов/ тасков в Jira; - взаимодействие с разработчиками, художниками, геймдизайнерами, аналитиками; - участие в митингах.

test IO test.io/

Декабрь 2016 — июль 2018 (1 год 8 месяцев)

Test engineer (удаленно, краудтестинг)

Чем занимался:

- анализ требований;

- функциональное ручное тестирование методом черного ящика;

- кроссплатформенное тестирование;

- поиск дефектов с последующим их оформлением в установленной форме.

OOO AVI INVEST itunes.apple.com/ru/app/nedvex/id1079767992?mt=8

Апрель 2017 — май 2018 (1 год 2 месяца)

Test engineer (удаленно, проектная работа)

Чем занимался:

- функциональное ручное тестирование мобильного приложения (iOS,android) методом черного ящика;

- составление документации (чек-листы,тест-кейсы);

- фиксирование дефектов с последующим занесением их в систему управления проектами Jirа;

- взаимодействие с тестировщиками и программистами в рамках проекта.