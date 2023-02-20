YakovShevchenko

Яков YakovShevchenko

 
31 годБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
HTML-Верстальщик / Разработчик Wordpress

Я занимаюсь разработкой, настройкой и вёрсткой сайтов с нуля (преимущественно на Wordpress) на основе дизайна или технического задания.

Выполняю задачи по настройке и оптимизации скорости загрузке страниц и работы сайтов.

Так же выполняю доработки и с другими CMS, такие как: Bitrix, Joomla, Opencart, MODX, Drupal.

Исходя из своего полученного опыта проконсультирую вас как я вижу тот или иной проект

Пишите, с радостью отвечу на все ваши вопросы.

WordPressOpenCartHTMLJoomlaMODXDrupal