HTML-Верстальщик / Разработчик Wordpress
Я занимаюсь разработкой, настройкой и вёрсткой сайтов с нуля (преимущественно на Wordpress) на основе дизайна или технического задания.
Выполняю задачи по настройке и оптимизации скорости загрузке страниц и работы сайтов.
Так же выполняю доработки и с другими CMS, такие как: Bitrix, Joomla, Opencart, MODX, Drupal.
Исходя из своего полученного опыта проконсультирую вас как я вижу тот или иной проект
Пишите, с радостью отвечу на все ваши вопросы.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка сайта на CMS Wordpress kopier.by13 просмотров
- Разработка сайта на CMS Wordpress barbershop73.by12 просмотров
- Верстка и создания сайта для barberhub.by8 просмотров
- Разработка сайта на CMS Wordpress anrela.by19 просмотров