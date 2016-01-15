3D визуализатор
Работа в области 3D моделирования и визуализации. Основная область деятельности - разработка интерьеров любого направления и ориентации.
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Портфолио
- Нежилое помещение202 просмотра
- Клуб148 просмотров
- Японский стиль220 просмотров
- Диван194 просмотра
- Картина136 просмотров
- Часть гостиной209 просмотров
- Гостиная комната 2138 просмотров
- Кольца145 просмотров
- Бусины146 просмотров
- Античный стиль191 просмотр
- Спальня 3160 просмотров
- Рабочий кабинет175 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$2/час
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