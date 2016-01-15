YakovlevSV

Сергей Яковлев YakovlevSV

 
32 годаРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D визуализатор

Работа в области 3D моделирования и визуализации. Основная область деятельности - разработка интерьеров любого направления и ориентации.

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Интерьеры и Экстерьеры
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$2/час
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