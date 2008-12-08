HR-консультирование

• Профессиональное составление резюме;

• Консультации по поиску работы и прохождению собеседования;

• Размещение резюме на сайтах по трудоустройству;

• Рассылка резюме потенциальным работодателям;

• Индивидуальный тренинг по прохождению собеседования;

• Сбор и предоставление имеющихся вакансий;

• Список Интернет ресурсов по трудоустройству;

• Подбор персонала для российских и иностранных компаний;

• Подбор специалистов высшего и среднего звена в сфере FMCG, маркетинга, финансов, юриспруденции, медицины, закупочной и технической деятельности;

• Дистанционный подбор специалистов на территории;

• Мониторинг рынка труда и заработной платы.