HR-консультирование
• Профессиональное составление резюме;
• Консультации по поиску работы и прохождению собеседования;
• Размещение резюме на сайтах по трудоустройству;
• Рассылка резюме потенциальным работодателям;
• Индивидуальный тренинг по прохождению собеседования;
• Сбор и предоставление имеющихся вакансий;
• Список Интернет ресурсов по трудоустройству;
• Подбор персонала для российских и иностранных компаний;
• Подбор специалистов высшего и среднего звена в сфере FMCG, маркетинга, финансов, юриспруденции, медицины, закупочной и технической деятельности;
• Дистанционный подбор специалистов на территории;
• Мониторинг рынка труда и заработной платы.
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