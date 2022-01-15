Профессиональное резюме

Нашли подходящую вакансию, но сомневаетесь в качестве своего резюме?!И правильно делаете. Грамотное резюме - это 50% успеха в трудоустройстве на "работу мечты". Создам краткое резюме по вашим данным в кратчайшие сроки!Никакой "отсебятины" и фантазий. Резюме составляю только на основе Вашего личного опыта, чтобы во время собеседования с представителем кадровой службы Вы были уверены в себе и своей биографии.От себя гарантирую написанное в единой деловой форме резюме, без "воды", грамотное и лаконичное.Нужно для заказа:От вас требуется указать:1. ФИО2. Возраст и пол3. Семейное положение4. Адрес и телефон5. Желаемая должность6. Образование (названия учреждений, специальности и даты обучения)7. Опыт работы8. Ваши профессиональные навыки9. Знания языков10. Сертификаты,рекомендатели, интересы и тд.Выполнение работы займёт 24 часа после принятия вашего заказа.