Продвижение вашего бизнеса: продающий копирайтинг, настройка контекстной рекламы, SMM
Предлагаю услуги по трем направлениям:
- Копирайтинг;
- СММ;
- Настройка контекстной рекламы.
Обратившись ко мне, вы получите:
- информативные полезные статьи, без воды и штампов;
- продающие тексты под целевую аудиторию;
- настройку и ведение рекламной кампании в яндекс.директ;
- ведение и продвижение страницы в социальных сетях (ВК, facebook, Instagram)
Внимательно изучаю задание, составляю аватар клиента, разрабатываю стратегии продвижения.
Моя цель - повысить вашу прибыль и посещаемость.
Мои расценки:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18E_D6fanjmfZfLdvqKO6xVJWu-l4FI0U4AXHDB5C1uY/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!