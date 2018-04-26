Yamtsun

Иван Yamtsun

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Продвижение вашего бизнеса: продающий копирайтинг, настройка контекстной рекламы, SMM

Предлагаю услуги по трем направлениям:

- Копирайтинг;

- СММ;

- Настройка контекстной рекламы.

Обратившись ко мне, вы получите:

- информативные полезные статьи, без воды и штампов;

- продающие тексты под целевую аудиторию;

- настройку и ведение рекламной кампании в яндекс.директ;

- ведение и продвижение страницы в социальных сетях (ВК, facebook, Instagram)

Внимательно изучаю задание, составляю аватар клиента, разрабатываю стратегии продвижения.

Моя цель - повысить вашу прибыль и посещаемость. 

Мои расценки:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18E_D6fanjmfZfLdvqKO6xVJWu-l4FI0U4AXHDB5C1uY/edit?usp=sharing