=> HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, Stylus, Less, Scss, Gulp.js, Git
=> Микроразметка schema.org
=> Google Page Speed
=> Адаптивная верстка или Responsive / Mobile first
=> Блочная (div) или смешанная
=> Flex или Grid
=> Ручной код, логичный
=> Качественно
=> Кроссбраузерность: IE10+, FF 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome, в том числе адекватное отображение на телефонах и планшетах
=> Спрайты SVG / Font SVG
=> Валидно (W3C)
=> SEO-friendly
=> Parallax верстка
=> Максимальная оптимизация
=> Верстка под мобильные устройства(iOS, Android, Windows, т.д.)
=> Четкое соблюдение сроков.
Я Вам гарантируем:
=> Качество!
=> Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)
=> Профессиональный подход к каждому вопросу!
=> Адекватность!
=> Постоянная связь(07:00 – 22:00 МСК) даже в выходные.
=> Поддержка кода после сдачи проект(даже через пол года-год, если нашли баг – вы пишите, в течение нескольких минут он будет ликвидирован).
Спасибо за внимание.