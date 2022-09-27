Верстка сайта / Front-end

=> HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, Stylus, Less, Scss, Gulp.js, Git

=> Микроразметка schema.org

=> Google Page Speed

=> Адаптивная верстка или Responsive / Mobile first

=> Блочная (div) или смешанная

=> Flex или Grid

=> Ручной код, логичный

=> Качественно

=> Кроссбраузерность: IE10+, FF 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome, в том числе адекватное отображение на телефонах и планшетах

=> Спрайты SVG / Font SVG

=> Валидно (W3C)

=> SEO-friendly

=> Parallax верстка

=> Максимальная оптимизация

=> Верстка под мобильные устройства(iOS, Android, Windows, т.д.)

=> Четкое соблюдение сроков.

Я Вам гарантируем:

=> Качество!

=> Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)

=> Профессиональный подход к каждому вопросу!

=> Адекватность!

=> Постоянная связь(07:00 – 22:00 МСК) даже в выходные.

=> Поддержка кода после сдачи проект(даже через пол года-год, если нашли баг – вы пишите, в течение нескольких минут он будет ликвидирован).

Спасибо за внимание.