Проектирование систем связи

Общий опыт работы в сфере проектирования систем связи 6 лет.

Проектирование систем сотовый связи стандартов 2G(GSM), 3(UMTS) WiMAX, 4G(LTE) (Outdoor, Indoor MIMO SIMO до 300 антенн) .

-Проект под новое строительство базовых станций радиорелейной связи.

-Проект под модернизацию систем сотовой связи.

-Предпроектное обследование зоны размещения оборудования

-Возможность выезда в регионы

-Работа в: AutoCad 2013 2D-3D, IBwave, Офисные программы и т. д.

Знание телекоммуникационного оборудования Nokia, Algon, Huawei, Powerwave, Alcatel, Kathrein и Связь инжиниринг, Daikin.

Самостоятельный подбор проектных решений, коммуникабельность, ответственность, желание развиваться.

Подготовка проектов для МТС, Билайн, Мегафон, Yota, МЧС.

Согласование проектной документации непосредственно с заказчиком и арендодателем.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Обследование площадки, сбор исходных данных

-Разработка раздела ПЗ (Пояснительная записка) проектной документации строительства БС indoor\outdoor-покрытия или репитера

-Разработка раздела ИОС (Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений) проектной документации строительства Базовой станции, контроллера или модернизации БС/РРС

-Разработка раздела ООС (Перечень мероприятий по охране окружающей среды)

-Разработка раздела ПБ (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) проектной документации строительства БС indoor\outdoor-покрытия, репитера

-Разработка раздела КМ (Конструкции металлические) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера

-Разработка раздела АС (Конструкции металлические) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера

-Разработка раздела РС (Радиотехническая часть) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера

-Разработка раздел и РРС (Радиорелейная связь, АФТ РРС)

-Разработка раздел РРС1 (Дооборудование ответной части РРС)

-Разработка раздел РС1 (Дооборудование донорной части репитера)

-Разработка разделаи ЭМ (Силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание)

-Разработка раздела ОВ (Кондиционирование и вентиляция)

-Разработка раздела ОС (Охранная и охранно-пожарная сигнализация)

-Разработка раздела ЭС внешнее электроснабжение 0,4 кВ (для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле)

-Разработка раздела СЭЗ приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС indoor\outdoor-покрытия или репитера

-Разработка раздела ПТ (Автоматическая система пожаротушения)

-Разработка раздела МЗ (Молниезащитное заземление)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Правила которые мы соблюдаем:

1. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

2. Проект считается завершенным после сдачи заказчику окончательного варианта.

3. Работаем 7 дней в неделю.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЛОКАЦИЯ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

г. Москва

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~КОНТАКТЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Телефон: +7 (903) 25-33-417

E-mail: [email protected]

Skype: yandiman1