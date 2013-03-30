Общий опыт работы в сфере проектирования систем связи 6 лет.
Проектирование систем сотовый связи стандартов 2G(GSM), 3(UMTS) WiMAX, 4G(LTE) (Outdoor, Indoor MIMO SIMO до 300 антенн) .
-Проект под новое строительство базовых станций радиорелейной связи.
-Проект под модернизацию систем сотовой связи.
-Предпроектное обследование зоны размещения оборудования
-Возможность выезда в регионы
-Работа в: AutoCad 2013 2D-3D, IBwave, Офисные программы и т. д.
Знание телекоммуникационного оборудования Nokia, Algon, Huawei, Powerwave, Alcatel, Kathrein и Связь инжиниринг, Daikin.
Самостоятельный подбор проектных решений, коммуникабельность, ответственность, желание развиваться.
Подготовка проектов для МТС, Билайн, Мегафон, Yota, МЧС.
Согласование проектной документации непосредственно с заказчиком и арендодателем.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Обследование площадки, сбор исходных данных
-Разработка раздела ПЗ (Пояснительная записка) проектной документации строительства БС indoor\outdoor-покрытия или репитера
-Разработка раздела ИОС (Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений) проектной документации строительства Базовой станции, контроллера или модернизации БС/РРС
-Разработка раздела ООС (Перечень мероприятий по охране окружающей среды)
-Разработка раздела ПБ (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) проектной документации строительства БС indoor\outdoor-покрытия, репитера
-Разработка раздела КМ (Конструкции металлические) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера
-Разработка раздела АС (Конструкции металлические) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера
-Разработка раздела РС (Радиотехническая часть) при установке БС indoor\outdoor-покрытия или репитера
-Разработка раздел и РРС (Радиорелейная связь, АФТ РРС)
-Разработка раздел РРС1 (Дооборудование ответной части РРС)
-Разработка раздел РС1 (Дооборудование донорной части репитера)
-Разработка разделаи ЭМ (Силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание)
-Разработка раздела ОВ (Кондиционирование и вентиляция)
-Разработка раздела ОС (Охранная и охранно-пожарная сигнализация)
-Разработка раздела ЭС внешнее электроснабжение 0,4 кВ (для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле)
-Разработка раздела СЭЗ приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС indoor\outdoor-покрытия или репитера
-Разработка раздела ПТ (Автоматическая система пожаротушения)
-Разработка раздела МЗ (Молниезащитное заземление)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Правила которые мы соблюдаем:
1. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.
2. Проект считается завершенным после сдачи заказчику окончательного варианта.
3. Работаем 7 дней в неделю.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЛОКАЦИЯ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
г. Москва
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~КОНТАКТЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Телефон: +7 (903) 25-33-417
E-mail: [email protected]
Skype: yandiman1